士林「道品牛肉麵」插旗高雄　旗艦店試營運祭好康

發跡於士林的「道品牛肉麵」，是許多人心目中最好吃的牛肉麵店之一，現在高雄民眾也能品嚐到這經典的好味道。「道品牛肉麵」南下展店，高雄旗艦店選擇在火車站前的建國路上插旗，4月1日至7日試營運期間，消費者只要出示高雄市民身分證或高雄旅宿房卡，每位顧客就可以獲得一碟小菜招待。
記者陳美嘉／高雄報導
道品牛肉麵創辦人張耀和乾兒子林承漢攜手合作共創品牌。張耀說，林承漢在餐飲界曾獲得多項比賽金牌，更在知名五星級餐廳執業數十載，被譽為五星級主廚，擁有多年的豐富經驗，豐富的資歷為道品牛肉麵注入更多的專業和創新，讓店內的菜色更加出色且多樣化，口碑和知名度不斷增加，吸引許多饕客前來品嚐美味的牛肉麵。
張耀說，他沒有忘記當年在關聖帝君感召下創立道品牛肉麵品牌的初衷，在成功的商業模式下，也要發揮人飢己飢、人溺己溺的精神，關懷底層需要幫助的人，遵循帝君指示幫助對餐飲服務業有興趣的失業或轉業者完成創業的心願，實踐「有己之力造己之福、有千萬人之力造千萬人之福」的目標。除了為顧客提供五星級餐點和服務，也將持續關注社會福利並履行企業社會責任。
道品牛肉麵高雄旗艦店4月1日至7日試營運，消費者只要出示高雄市民身分證或高雄旅宿房卡，每位顧客就可以獲得一碟小菜招待，4月8日開幕當天，只要穿紅色衣服到店裡打卡消費，同時留下Google評論，即可免費贈送一碗牛肉麵，每人限享一碗。