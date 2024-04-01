大巨蛋籃球賽好熱！T1新北中信特攻對戰台新戰神 銷售破13000張
史上第一次，臺灣職業籃壇盛事！因應臺灣最大的室內運動場館－臺北大巨蛋啟用，T1聯盟（臺灣頂級職業籃球大聯盟）旗下之新北中信特攻籃球隊及臺北台新戰神籃球隊，在新北市政府及臺北市政府大力支持下，雙北兩支球隊聯袂出擊，攜手共同舉辦「雙北反毒籃球賽」，號召全臺籃球迷、運動迷一同於2024年4月13日、14日「攻戰大巨蛋」，一起欣賞臺北大巨蛋的第一場職業籃球賽事，由於在室內搭建籃球場地跟觀眾席，目前兩場銷售各破13,000張，可望創下紀錄。
記者吳政紘/綜合報導
此次賽事將於棒球場內野範圍搭建籃球比賽場地及場邊觀眾席，加上棒球場內野看台部分座位，單場總座位數約15,000席。自3月中旬開放購票至今，4月13日、14日賽事預售票數量皆銷售破13,000張，期待屆時萬人進場，共同見證臺灣職籃史上的第一次。
此次座位區分為一壘側－戰神區及三壘側－特攻區，場內B2層「攻戰席」及看台區應援席、後援席及輪椅席皆仍有座位可供選擇，建議球迷朋友購買喜歡的球隊應援區域，集中火力給予場上球員滿滿的支持。
4月13日、14日兩日賽事，也撥出部分門票提供予雙北學生及弱勢團體，期待透過籃球運動與反毒教育的結合寓教於樂，讓莘莘學子感受運動帶來的熱血與正面力量，獲得拒絕毒品的堅定勇氣。此外，為回饋中信卡友及台新卡友支持，此次賽事購買單場票享九折優惠；設籍於臺北市及新北市的市民，購買應援席、後援席、普通席也可享九折優惠；學生、65歲以上年長者，和持有教師、軍人、警察、醫護及消防相關職業證照者，現場購買應援席、後援席、普通席也享有八折優惠。邀請球迷們踴躍進場，享受精彩的職業籃球賽事，共同締造新一波籃球熱潮。
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