再掀「拋金潮」！銀樓牌告價衝上9000元　有人現賣換回百萬元

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至於美國商務部公布個人消費支出物價指數（PCE），雖然2月年增率5個月來首度上揚，但核心PCE月增0.3%，低於1月的0.5%，顯示通膨有所降溫，即便Fed一直對降息持謹慎態度，此數據出爐也增添Fed降息理由，利率掉期市場預估6月降息機率61%，高於上周的57%。
不僅如此，在市場看好全球主要央行鬆綁貨幣政策，中東及烏克蘭緊張情勢持續，加上各國央行買進力道強勁，尤其是中國央行，推升國際金價今年第1季上漲8%以上，地緣政治風險也讓避險資金流向金市，支撐金價續往上揚。
在國際金價飆高之下，台銀黃金存摺今日每公克賣出價也來到新台幣2337元的新高價，若以去（2023）年低檔1912元單筆買進約52公克，總投資金額9萬9424元的黃金存摺，受惠黃金牌價走升，總投資金額上漲到12萬1524元，若今日賣掉，以今年台銀黃金存摺買入價2308元計算，可拿到12萬0016元，賺到2萬0592元。
不僅黃金存摺價格來到新高，銀樓飾金賣出價也來到每錢9000元新高，買進價則在8200元。台北市金銀珠寶公會副理事長、金加家珠寶董事長石文信今日受訪時表示，現在賣的人比買的人多，原本觀望要不要賣的人，今日就有人捧金上門獲利了結，有人換幾十萬，也有人拿了10多兩來換回百萬元。如果是去年底買進的人，現在拿出來賣一定賺，估計獲利至少3成。
不過，石文信說，自己在金價回落至2千美元就砸百買進黃金，至今也只進不出，沒打算賣掉，主要仍看好國際金價上漲趨勢，他預估國際金價今年有望來到2300美元，除因開採成本越來越高，還有地緣政治、美國有望降息及全球通膨仍未消除，這些都會影響金價表現。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。