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再掀「拋金潮」！銀樓牌告價衝上9000元　有人現賣換回百萬元

▲國際金價飆漲一度來到2265美元，銀樓飾牌告賣出價也飆到新台幣9000元，銀樓業者透露已有人捧黃金來變現，一換就是拿回百萬元。（圖／記者顏真真攝）
▲國際金價飆漲一度來到2265美元，銀樓飾牌告賣出價也飆到新台幣9000元，銀樓業者透露已有人捧黃金來變現，一換就是拿回百萬元。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

國際金價持續飆漲，一度來到2265美元附近，銀樓金價牌告賣出價今（1）日也來到每錢9000元的新高價，再催出「拋金潮」。台北市金銀珠寶公會副理事長、金加家珠寶董事長石文信受訪時就透露，確實來賣的人變多，甚至有人一次換回百萬元。不過，他自從金價破2千美元就只進不出，目前仍持續看好金價後勢。

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國際金價今日持續飆漲，現貨價一度來到2265美元附近，目前在2250美元附近震盪。台銀分析，雖然上周美國公布的經濟及就業數據仍表現優於預期，美國聯準會（Fed）理事亦認為當前美國金融環境不急於降息，然中東地緣政治依舊動盪，加上英國及歐洲央行官員紛紛釋放較為偏鴿態度，還有美國2月核心PCE公布前買盤提早進場布局，激勵金價持續攀升並再創歷史新高，全周呈震盪上漲走勢。

至於美國商務部公布個人消費支出物價指數（PCE），雖然2月年增率5個月來首度上揚，但核心PCE月增0.3%，低於1月的0.5%，顯示通膨有所降溫，即便Fed一直對降息持謹慎態度，此數據出爐也增添Fed降息理由，利率掉期市場預估6月降息機率61%，高於上周的57%。

不僅如此，在市場看好全球主要央行鬆綁貨幣政策，中東及烏克蘭緊張情勢持續，加上各國央行買進力道強勁，尤其是中國央行，推升國際金價今年第1季上漲8%以上，地緣政治風險也讓避險資金流向金市，支撐金價續往上揚。

在國際金價飆高之下，台銀黃金存摺今日每公克賣出價也來到新台幣2337元的新高價，若以去（2023）年低檔1912元單筆買進約52公克，總投資金額9萬9424元的黃金存摺，受惠黃金牌價走升，總投資金額上漲到12萬1524元，若今日賣掉，以今年台銀黃金存摺買入價2308元計算，可拿到12萬0016元，賺到2萬0592元。

不僅黃金存摺價格來到新高，銀樓飾金賣出價也來到每錢9000元新高，買進價則在8200元。台北市金銀珠寶公會副理事長、金加家珠寶董事長石文信今日受訪時表示，現在賣的人比買的人多，原本觀望要不要賣的人，今日就有人捧金上門獲利了結，有人換幾十萬，也有人拿了10多兩來換回百萬元。如果是去年底買進的人，現在拿出來賣一定賺，估計獲利至少3成。

不過，石文信說，自己在金價回落至2千美元就砸百買進黃金，至今也只進不出，沒打算賣掉，主要仍看好國際金價上漲趨勢，他預估國際金價今年有望來到2300美元，除因開採成本越來越高，還有地緣政治、美國有望降息及全球通膨仍未消除，這些都會影響金價表現。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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