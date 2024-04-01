特企／露營免備料、料理不煩惱！全家Fami煮煮食材包輕鬆上好料

春暖花開的4月到來，正適合親朋好友來趟春遊小旅行，遠離塵囂、徜徉在大自然中，與家人朋友一起享受美食美景，一同體驗戶外料理樂趣！全家Fami 煮煮冷藏食材包簡單就能做出一桌好料，無論是下酒菜或家常菜，口味應有盡有，春季菜單涵蓋肉類、海鮮、蔬食、主食、湯品、義大利麵，品項高達35項以上任君挑選，備受矚目的全新品「麻辣水煮牛」，以乾辣椒和花椒為底料調配出麻辣風味，香氣十足，牛五花肉片帶點油脂，純正麻辣四川的麻香味畫龍點睛，口感與風味層次再提升，春遊露營解放身心靈之餘，同時也能享受視覺、嗅覺與味覺的極致饗宴。
Fami 煮煮料理包針對不同族群推出各式品項，麻辣水煮牛麻香辣爽最適合下酒，微辣的剝皮辣椒搭上鮮美的雞肉，香甜回甘，讓人喝了還想再喝，肉絲炒飯、金沙豆腐道地台灣味好吃又有飽足感，像這些需要多工處理的料理，現在即使在戶外也能簡單烹煮了！下酒推薦組合原價781元，現在優惠645元。此外，親子推薦春遊菜單則包含玉米蘿蔔排骨湯、奶油培根義大利麵、培根鮮菇花椰菜及糖醋雞丁，家常料理品項適合全家大小一起享用，在外也能感受在家聚餐的溫馨感，原價752元，現在組合價605元，4月1日開賣售完為止，春天出遊的三五好友、全家大小趕緊把握機會，不需要專業廚房，輕輕鬆鬆就能在戶外親手上一桌好料。
不只露營期間烹飪超方便，Fami 煮煮也幫大家省去採買的時間心力，出發前事先訂購Fami煮煮至營區最近的店舖，取貨後即可直接前往露營，享受在大自然烹煮的樂趣，4月1日至4月16日下單下酒推薦、親子推薦兩組組合還贈送保冷袋，取貨同時領取，讓大家一袋輕鬆帶著走還能保持食材包新鮮，實用又方便。
期間限定的好康不只如此，4月1日至7日，全館滿600元，輸入折扣碼「煮煮春遊」現折50元，另外於4月16前下單購買「Fami煮煮」指定商品還可集章兑好禮，集滿3個章可兌換可口可樂ZERO乙瓶、滿6個章可兌換可口可樂2L乙瓶，數量有限，兑完為止，詳情可上全家APP。
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