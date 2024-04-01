路透披露：莫斯科恐攻前伊朗也曾警告俄羅斯！稱伊斯蘭國將要出手
俄羅斯首都莫斯科22日晚間發生嚴重恐怖攻擊，造成至少143人死亡、360人受傷，並有逾100起失蹤通報，儘管極端組織伊斯蘭國的阿富汗分支-「伊斯蘭國呼羅珊」（Islamic State-Khorasan, ISIS-K）已宣稱犯案，但俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）始終懷疑背後有烏克蘭的影響。對此，《路透社》今（1）日獨家披露，引述3位匿名消息人士說法，稱莫斯科恐攻前伊朗也曾警告俄羅斯，「重大規模」攻擊行動將發生，且動手的就是ISIS-K。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《路透社》報導，莫斯科恐攻發生前幾天，伊朗向俄羅斯發出警告，稱其境內可能將發生大規模恐怖襲擊。而伊朗之所以掌握消息，是因為1月份遭到伊斯蘭國爆炸攻擊，從逮捕的嫌犯口中，得知伊斯蘭國正準備對俄羅斯下手。
伊朗於1月3日發生連環爆炸案，造成將近100人死亡，伊斯蘭國聲稱犯案，事後德黑蘭當局逮捕了35人，包括一位ISIS-K的指揮官也落網。
消息人士表示，伊朗對俄羅斯的警告並沒有包括具體的時間和目標，但他們確實分享了從逮捕的伊斯蘭國份子口中，得知組織成員已前往俄羅斯準備實施襲擊的情報。
報導指出，俄羅斯出於對華盛頓的不信任，無視美國的情報，但連來自盟友伊朗所發出的警告，俄羅斯也沒有當一回事，安全部門的能力不免讓人感到質疑。對於《路透社》的報導，克林姆林宮表示對此說法「一無所知」，伊朗外交部則沒有置評。