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復興商工掀AI繪圖風波！校方再發「3點聲明」　吹哨者不忍全說了

▲復興商工3月25日、26日舉辦校內「師生美展」，數位繪圖製作類獲獎第一名的作品《大鬧龍宮》，卻爆出使用AI繪圖的炎上爭議。（圖／翻攝自臉書）
▲復興商工3月25日、26日舉辦校內「師生美展」，數位繪圖製作類獲獎第一名的作品《大鬧龍宮》，卻爆出使用AI繪圖的炎上爭議。（圖／翻攝自臉書）

記者潘毅／綜合報導

新北市復興商工日前舉辦校內「師生美展」，沒想到數位繪圖製作類第一名作品《大鬧龍宮》被吹哨者指出是使用AI繪圖，最終得獎學生坦承「錯用AI輔助」，而事件中傳出校方曾一度要記吹哨者大過，引爆社會輿論譁然。對此，復興商工今（1）日晚間也再度發出「3點聲明」，內容卻讓吹哨者本人忍不住直接在下方回應：「你們的通知搞得人多慌張你們知道嗎？」

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復興商工爆發AI繪圖得獎風波，引發大批校友、美術圈關注，今（1）日晚間復興商工校方也再度發出3點聲明，完整內容如下：

1.針對使用AI參賽之同學將取消資格並依規議處：本校林同學師生美展第一名作品已承認使用AI，教務處依據競賽辦法規定，取消作品名次資格，後續依序遞補，並對該生違規事項做相應議處與輔導未來評選會更加仔細，並善用AI檢測工具加強嚴謹度。

2.不會懲處任何舉發檢核作品之學生：有關同學舉發檢核作品，尊重原創作品的價值，學校不會對此有任何懲處。另外學生於網路上討論本案情形，學務處生輔組表示當時是提醒學生應注意網路禮儀，並未表示會記過處分。學生應是誤將勸導當做記過。後續將再妥善進行師生溝通，避免造成誤會。

3.感謝大眾關心，學校面對相關議題將更謹慎：謝謝校友、網友們的支持鼓勵，日後會更加仔細，對相關議題必將更嚴謹看待。也感謝社會各界的關心，將多加提醒學生應恪守從事創作者應具備的倫理規範及法治觀念。並鼓勵學落實正確學習方向，期望讓校園回歸正常的教學環境。

▲今（1）日晚間復興商工校方也再度發出3點聲明，更強調不會懲處任何舉發檢核作品之學生。（圖／取自復興商工臉書）
▲今（1）日晚間復興商工校方也再度發出3點聲明，更強調不會懲處任何舉發檢核作品之學生。（圖／取自復興商工臉書）
但校方最新的聲明曝光後，吹哨者本人隨即也在留言處進行回應：「那就不要讓生輔組長通知我教務處要記我大過這件事，這種事情到底是誰交代給生輔組長的。你們的通知搞得人多慌張你們知道嗎？為了這種事情被記大過很誇張你們知道嗎？」

▲吹哨者在留言處表示，自己確實曾接獲要被記大過的通知。（圖／取自復興商工臉書）
▲吹哨者在留言處表示，自己確實曾接獲要被記大過的通知。（圖／取自復興商工臉書）
吹哨者更感慨表示，「我猜猜最後找不到到底是誰說要記我大過，只能讓我怪生輔組長是不是？還是學校方傳達下來我沒證據沒錄音所以乾脆當作你們講都沒講過？你們知道這是威脅嗎？」

最後吹哨者也痛訴，自己沒煽動網爆，校方提醒要保護林同學的時候，也照做刪文章了，我只是提出我有所疑惑的點，甚至當初發文的時候我的內文打的是「這是本次師生美展有爭議的作品，給大家看看」就要被這樣對待，我忍不了欸。


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