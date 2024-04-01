當沖降稅常態化不可能？金管會建議再延5年 財長：尚在研議中
台股現股當沖證交稅率減半降至千分之1.5，二度延長將於今（2024）年12月底到期，券商公會希望爭取當沖降稅常態化。金管會主委黃天牧今（1）日表示，「我們覺得不太可能」，將向財政部提出再延長5年的建議。不過。對此，財政部長莊翠雲則說，目前尚在研議中，後續須檢視相關延長理由，也得經過複評等程序，並合乎納保法等規定。
記者顏真真／台北報導
立法院財政委員會今日邀請金管會主委黃天牧及財政部長莊翠雲等部會首長就「如何積極推動金融業投注國內公共建設，並達成社宅百萬戶之政策目標」進行專題報告，並備質詢。不過，對於投資人關注當沖降稅是否再延長？黃天牧表示，當沖降稅今年底屆期，金管會前一段時間提出稅式支出報告給財政部，並循程序召開公聽會。雖然券商公會希望當沖降稅常態化，「我們覺得不太可能」，就提出延長5年方案。
對於金管會提出當沖降稅再延長5年的建議方案，財政部長莊翠雲則說，財政部尚在研議中，後續仍須檢視相關延長理由，也得經過複評等程序，並合乎納保法等規定。
此外，財政部先前也提到，目前看來當沖降稅對成交量增加有幫助，具有活絡證券市場功能，但對價的穩定性，可能有一些影響，價量兩者都很重要，因此價穩定、量活絡之間必須權衡考量。