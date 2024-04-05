金秀賢的5件事！差點成為保齡球國手　金珠娜是他同父異母的妹妹

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金秀賢的爸爸金忠勳是80年代搖滾樂團「Seven Dolphins」的主唱，因為外遇和媽媽離婚，金秀賢只能與媽媽在清寒的生活環境中相依為命。之後爸爸另組家庭，歌手金珠娜就是金秀賢同父異母的妹妹，但金秀賢對外時都聲稱他是獨子，他曾解釋：「顧及媽媽的感受，我並沒有跟妹妹聯絡，所以才會說自己是獨子。」相當貼心。
患有先天性心臟病 動手術病情才好轉
看起來身強體壯的金秀賢，其實患有先天性心臟病。高三那年他在教室跌倒後突然喘不過氣、心臟疼痛的感覺，到醫院檢查之後才知道自己患有「室上性心搏過速」，後來到醫院動手術後病情才大幅好轉。
覺得名字太女性化 替自己取綽號「秀MAN」
金秀賢的名字含意為出類拔萃的「秀」以及明智聰慧的「賢」，金秀賢曾經在節目《Running Man》上透露，小學時覺得秀賢這個名字太過女性化，就幫自己取一個綽號叫做「秀MAN」，希望能夠以這個綽號添增更多男子氣概。
除了會演戲也熱愛保齡球 差點成為保齡球國手
金秀賢除了會演戲之外，私底下對保齡球非常有熱忱，曾和球友FTIsland主唱李洪基一起報名參加「2016職業保齡球手選拔」，雖然在複賽就被淘汰，但仍可以看見金秀賢深厚的保齡球實力。
大學重考4次 才進入中央大學戲劇電影系
金秀賢2007年以演員身分出道後，2009年才考上南韓中央大學戲劇電影系，中央大學是戲劇系、電影系和攝影系名列第一的南韓最高學府。金秀賢曾說過在準備重考期間壓力非常大，常常失眠睡不好，最後重考4年才考上，可見他努力不懈的毅力。
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