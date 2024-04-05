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金秀賢的5件事！差點成為保齡球國手　金珠娜是他同父異母的妹妹

▲關於金秀賢的5件事，他差點成為保齡球國手、歌手金珠娜是他同父異母的妹妹。（圖／Netflix提供）
▲關於金秀賢的5件事，他差點成為保齡球國手、歌手金珠娜是他同父異母的妹妹。（圖／Netflix提供）

記者薛羽彤／綜合報導

韓劇《淚之女王》由金智媛、金秀賢主演，以財團女接班人的豪門婚姻為故事主題，目前正在熱播中，這也是金秀賢睽違3年的作品。金秀賢因演出《來自星星的你》一炮而紅，不管什麼類型的劇都能駕馭，金秀賢總能讓觀眾對角色為之動容，事實上金秀賢因父母離異自小家境不優，連大學都重考4年才考上，歌手金珠娜是他的同父異母妹妹，《NOWnews今日新聞》帶您更貼近金秀賢，了解關於他的5件事。

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爸爸重組家庭　有個同父異母的妹妹金珠娜

金秀賢的爸爸金忠勳是80年代搖滾樂團「Seven Dolphins」的主唱，因為外遇和媽媽離婚，金秀賢只能與媽媽在清寒的生活環境中相依為命。之後爸爸另組家庭，歌手金珠娜就是金秀賢同父異母的妹妹，但金秀賢對外時都聲稱他是獨子，他曾解釋：「顧及媽媽的感受，我並沒有跟妹妹聯絡，所以才會說自己是獨子。」相當貼心。

▲劇中，金秀賢雖然跟金智媛離婚，但看著老婆跟別的男人有說有笑，還是會生氣吃醋。（圖／翻攝tvN）
▲金秀賢小時候父母離異，父親再婚有家庭。（圖／翻攝tvN）
患有先天性心臟病　動手術病情才好轉

看起來身強體壯的金秀賢，其實患有先天性心臟病。高三那年他在教室跌倒後突然喘不過氣、心臟疼痛的感覺，到醫院檢查之後才知道自己患有「室上性心搏過速」，後來到醫院動手術後病情才大幅好轉。

▲金秀賢患有先天性心臟病，之後透過手術讓病情好轉。（圖／金秀賢IG）
▲金秀賢患有先天性心臟病，之後透過手術讓病情好轉。（圖／金秀賢IG）
覺得名字太女性化　替自己取綽號「秀MAN」

金秀賢的名字含意為出類拔萃的「秀」以及明智聰慧的「賢」，金秀賢曾經在節目《Running Man》上透露，小學時覺得秀賢這個名字太過女性化，就幫自己取一個綽號叫做「秀MAN」，希望能夠以這個綽號添增更多男子氣概。

除了會演戲也熱愛保齡球　差點成為保齡球國手

金秀賢除了會演戲之外，私底下對保齡球非常有熱忱，曾和球友FTIsland主唱李洪基一起報名參加「2016職業保齡球手選拔」，雖然在複賽就被淘汰，但仍可以看見金秀賢深厚的保齡球實力。

▲金秀賢「無P照」難得不見酸民批評。（圖／翻攝微博）
▲金秀賢除了會演戲之外，對保齡球也很有興趣。（圖／翻攝微博）
大學重考4次　才進入中央大學戲劇電影系

金秀賢2007年以演員身分出道後，2009年才考上南韓中央大學戲劇電影系，中央大學是戲劇系、電影系和攝影系名列第一的南韓最高學府。金秀賢曾說過在準備重考期間壓力非常大，常常失眠睡不好，最後重考4年才考上，可見他努力不懈的毅力。

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