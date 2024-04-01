黃明志活人告別式「躺棺材裡」！各界哀悼 禮儀師揭真相
「大馬鬼才」黃明志於今（1）日愚人節凌晨在臉書分享一張黑白照，宣告「死訊」，之後還煞有其事的在社群媒體上公布告別式的日期與現場照，引起討論。而在IG有千萬追蹤的大馬波神MS PUIYI 蕭佩兒於今天稍早在臉書發文「哀悼」黃明志，還特別標記對方，曬出黑白照。而在稍早生命規劃師（禮儀師）轉發黃明志貼文，提到「史上第一次為活人舉辦的追思會」，直接讓真相曝光。
記者吳雨婕／綜合報導
蕭佩兒在臉書貼出與黃明志的黑白照，並發文「悼念」，她提到：「致敬愛的黃明志，聽到您離世的消息，我感到萬分震驚。 由於我本身目前在國外，無法確定到底是不是真的，還是愚人節的玩笑。 剛剛聯絡了你的朋友和家人，應該可能、也許、好像、大概有87%是真的。」接著語帶玄機的說：「我是一個簡單的人，如果你過世了我會難過，如果你最後沒有過世，我也會讓你難過…願珍貴的回憶帶給您安慰，願您的音樂繼續與我們同在。 您永在我們的心中。致以誠摯的慰問，MS PUIYI。」似真似假的發文，再度引發大批人討論。
有眼尖的粉絲則是在貼文處貼出截圖，富貴生命館中的生命規劃師轉發黃明志的貼文，並發文表示：「史上第一次為活人舉辦的追思會，不管是活著還是走了，我們都會盡心盡力為客戶辦一場非常專業和沒煩惱的追思會。」間接證實黃明志活得好好的，整個操作都只是宣傳噱頭，但該貼文已經刪除。由於黃明志突如其來的「噩耗」嚇壞許多人，就連在小紅書上也有人在討論，富貴生命館的工作人員現身留言澄清：「大家大可放心沒事，他只是幫忙做代言」、「我們工作有看到他本人，還活得好好的」。
此外，還有人在黃明志貼文下曬出於告別式拍攝的黑白自拍照，照片中黃明志戴著毛帽躺在棺材裡，有人詢問他黃明志「噩耗」是否為真，那名網友也親自解答：「假的，愚人節嘛！辦發佈會。」
事實上黃明志以前衛、大膽的作風為人所知，百無禁忌的他這次在愚人節發表自己「身亡」消息，可以說是勇氣可嘉，不過相對於他的幽默，也有部分網友不買單，認為這個玩笑並不好笑，且非常不吉利。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道