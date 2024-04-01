善心老太太救援路邊「刺蝟」！整夜沒動過急忙送醫　獸醫檢查笑了

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英國獸醫院（Lower Moss Wood Nature Reserve & Wildlife Hospital）分享一個暖心又逗趣的案例，3月23日時一位60多歲老婦人急急忙忙的前往動物醫院，表示自己昨晚在路邊發現一隻縮成團的刺蝟，疑似遭到棄養，婦人深怕牠在外受凍、受傷，便將刺蝟帶回照顧，運用紙箱作為暫時小窩，還放上一些貓糧，等到小刺蝟放下戒心後，可以暫時充飢。
沒想到經過一晚，刺蝟竟然一動也不動，也沒有進食、排泄的跡象，這讓婦人相當著急，直接提著紙箱前往獸醫院，求助專業人士的協助。而獸醫柯茲（Janet Kotze）看到婦人急忙拿著紙箱走進來，也立刻詢問起狀況，婦人則表示自己在路邊撿到一隻刺蝟，但經過一夜都沒有動過，深怕牠身體已經出了狀況。
柯茲隨即將盒子帶進診療室，沒想到一查看後就立刻察覺異狀，觸碰後更立刻發現，這觸感絕對不是刺蝟，隨即用手拿起這個物體，才發現是被意外遺棄的「毛帽」。
柯茲隨後也告訴老太太這個真相後，讓對方面露尷尬神情：「妳沒有開玩笑吧？」柯茲再度點頭，還拿出紙箱內的物品證明所言不假。老太太也苦笑著帶著箱子與毛帽離開。
獸醫師柯茲也認為，老太太心地十分善良，只可惜沒第一時間確認「刺蝟」的真實身分，才會搞出這起烏龍事件。見此事件她也提醒群眾，刺蝟是夜行性動物，若白天出現於野外，可能是牠們陷入困境的警訊，呼籲目擊者能夠出手救援。
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