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留住國人出國腳步 台中新光三越購物節祭超強回饋拼了

▲台中新光三越超級購物節2日登場，祭出超高回饋搶客。（圖／記者金武鳳攝，2024.4.1)
▲台中新光三越超級購物節2日登場，祭出超高回饋搶客。（圖／記者金武鳳攝，2024.4.1)

記者金武鳯/ 台中報導

中台灣百貨母親節檔期促銷戰火如火如荼開打中，全台百貨「店王」新光三越台中店今日宣布，為滿足消費者購物期待，首度將上半年「夏天的週年慶」，擴大為「超級購物節」，2日起至24日登場，並祭出超越週年慶規格，全業種ALL IN的超狂回饋，回饋率最高達20%，預計全檔可望衝出26億元營業額，較去年成長6%。

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「不必出國，就能享受史上最強的優惠！」新光三越台中店2日起推出超級購物節，由於正逢清明連假，為留住出國潮腳步，新光三越台中店拼了，不僅攜手各大化妝品集團與國際名品等，與全台11大指定銀行聯手推出最狂回饋陣容，包括2日起會員獨享全館單筆滿3000元送3000點，首八日名品單筆滿1萬送5000點，化妝品則首度獨享好康再加碼，單筆滿1萬再加贈5000點，連大家電都破例祭出單筆滿1萬送1萬點，回饋規模已超越周年慶。

▲擁有最多美妝天王天后的新光三越台中店，動員全球各大明星品牌下殺3.5折起優惠，（圖／記者金武鳳攝，2024.4.1)
▲擁有最多美妝天王天后的新光三越台中店，動員全球各大明星品牌下殺3.5折起優惠，（圖／記者金武鳳攝，2024.4.1)
最吸睛的是，擁有最多美妝天王天后的新光三越台中店，動員全球各大明星品牌下殺3.5折起優惠，打造全台最大美妝殿堂！熱賣組備貨多一成，買1送多等發燒組獨家超值限搶！以及3.5折起的百萬明星特惠組，要讓消費者盡情採購囤好囤滿，絕對比出國購買更優惠！

此外，夏日必備的節能家電、一機多用的斜槓家電、最新3C等，更是購物節最熱門的選購名單，例如大家電冰箱、洗碗機，更是近期熱銷的明星商品，另外搭配全館滿仟送仟點，以及節能家電補助等，最高回饋可達20%以上，超值又划算！

值得一提的是，新光三越為了讓會員點點都有感，會員點數不但可以折抵消費，還可以扣300點起，兌換市價1折起的日清菜籽油、P&G洗衣球等好物、扣500點兌換SHU UEMURA、GUERLAIN等9大美妝夯品！還有，為了回饋會員支持，全台獨家扣100點，就有機會抽中價值約10萬元的全新Gogoro Pulse、扣12萬點即可免費兌換「峇嵐杉丘一泊三食五星級奢華露營」等好禮!

迎戰4月購物節盛事，新光三越台中店持續改裝導入知名時尚精品與化妝品新櫃，如中部首發全新鞋履CHANEL SHOES、摩納哥時尚奢華珠寶APM、法國時尚小狐狸MAISON KITSUNE、法國奢華香氛品牌Kilian等，將再創時尚消費新話題!

   

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