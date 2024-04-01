留住國人出國腳步 台中新光三越購物節祭超強回饋拼了

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迎戰4月購物節盛事，新光三越台中店持續改裝導入知名時尚精品與化妝品新櫃，如中部首發全新鞋履CHANEL SHOES、摩納哥時尚奢華珠寶APM、法國時尚小狐狸MAISON KITSUNE、法國奢華香氛品牌Kilian等，將再創時尚消費新話題!