BABYMONSTER出道4個月「7人才全員到齊發片」！小Jennie露臉道歉
▲BLACKPINK師妹BABYMONSTER推出新歌《SHEESH》，這也是去年缺席出道的「小Jennie」Ahyeon（後排左2）首次參與宣傳的作品。（圖／BABYMONSTER臉書）
記者
陳雅蘭／綜合報導
2024-04-01 21:50:20
南韓經紀公司「YG娛樂」繼BLACKPINK後再推出女團BABYMONSTER，新專輯主打歌《SHEESH》今（1）日愚人節推出，曲中的狀聲詞「噓」十分洗腦，MV上線20小時已突破2200萬觀看。事實上，擁有「小Jennie」封號的Ahyeon去年缺席出道，7位成員Ahyeon、Rami、Rora、Ruka、Asa、Pharita、Chiquita今是出道4個月來首度合體亮相，Ahyeon受訪坦言很對不起成員，未來會好好努力。
BABYMONSTER是「YG娛樂」繼2016年8月8日推出BLACKPINK後，時隔7年再推出的女子偶像團體，由3位韓國籍成員Ahyeon、Rami、Rora，2位日本籍成員Ruka、Asa以及2位泰國籍成員Pharita、Chiquita總計7位組成，原定2023年9月出道，推遲至同年11月27日，此前傳出Ahyeon身體欠佳不參與出道，所以Ahyeon去年未參與2首新歌《BATTER UP》、《Stuck in the Middle》宣傳；今是7人體制首次亮相，這也是公司刻意把新專輯名稱《BABYMONS7ER》的T改成7的原因。
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BABYMONSTER認為Ahyeon加入後才算正式出道，「等她是一定要的」，Ahyeon對此致歉：「本來想盡快康復，可惜沒能如願，所以滿傷心的。雖然以完整體出道會很好，但是6人時期做得很好，所以很踏實。」Ahyeon自信歸隊後會有絕佳表現，請大家不用擔心。
她們單曲《BATTER UP》、《Stuck in the Middle》去年推出時，被說缺乏「YG女團」的味道、與2NE1、BLACKPINK風格差距甚大，「少了很多強烈色彩」，成員對此感激能被稱為「BLACKPINK的師妹」，託前輩的福得到不少關注，「感謝大家一直以來的關心。」此次的嘻哈曲風新歌《SHEESH》，確實有找回「YG女團」的調調。
Ahyeon因外貌、實力出眾，出道前就獲封「小Jennie」美譽，她還是練習生時，就受到BLACKPINK很多照顧與建議，Ahyeon一直視Jennie為榜樣，「她是給我帶來最大靈感的人，很榮幸能被叫做小Jennie，我想成為像Jennie前輩一樣做得好、找到屬於自己特色的藝術家」。
BABYMONSTER尚未出道時，官方YouTube就有300萬人訂閱，公開的幕後花絮、練習生影片觀看數累積超過4.5億；IG也從未出道的339萬人追蹤，至今累積467萬，人氣不容小覷。
▲Ahyeon出道前就有「小Jennie」封號，可惜身體欠佳缺席去年出道宣傳。（圖／BABYMONSTER X） 更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「 NOW娛樂 」粉絲專頁
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