拒絕過勞死！日本4行業今起實施「加班上限」 缺工問題成隱憂
日本上班族以工時長聞名，不過，隨著日本邁入超高齡化社會，年輕人心態變遷，高工時的職場文化也需要革新。4月1日起，日本汽車駕駛行業、建築業、醫生、製糖業，宣布開始執行加班上限規定，希望改善勞動環境。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《共同社》報導，加班上限規定在2019年就已經被許多日本行業引入，但汽車駕駛（卡車、公車、計程車）、建築業、醫生、鹿兒島和沖繩兩縣的製糖業，由於業務特性，引入加班上限規定的過程受到阻礙，直到今年4月1日才確定實施，各行業的具體規定則各自有所不同。
高工時被認為是過勞死的元兇，推動加班上限規定就是為了降低過勞現象。不過，由於日本已經面臨缺工問題，加班上限上路後恐將讓人手不足的隱憂更加擴大。
日本政府估算，針對駕駛行業限制加班時數後，若未採取充分的應對措施，2024年度和2030年度運輸能力將分別出現14％和34％的缺口，配送延遲、人口稀少地區的物流受阻等現象，預計將會不同程度地上演。
而在建築業方面，2025年大阪世界博覽會場館建設將面臨更大壓力，災後修復與重建的工程雖另有特殊機制，但仍有可能適用加班時數限制，也恐會拖長重建期程。