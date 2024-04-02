日航飛日本來回僅1萬2千！官網優惠時段全曝 虎航3299元飛富國島
太便宜了，搭日航到日本竟然只要12K！日本航空（JAL,日航）默默地降價了，飛東京經濟艙來回機票竟然最低只有1萬2822元（或1萬2817元）、飛大阪也僅1萬2840元，優惠出發日期則為4月27日~6月28日，想搶便宜可趁此波。另外，虎航直飛越南富國島的優惠則加碼延後日期，今日起至明日可搶訂，可出發優惠日期為6月25日 – 10月26日，單程未稅價3299元起。、
記者葉盛耀/綜合報導
3月底至4月初為日本的櫻花季，此時間到日本的機票，經濟艙最高甚至有近兩萬元的價格，如今日本航空針對櫻花季之後的時段做促銷，預訂4月27日~6月28日出發至東京與大阪的機票，來回價竟然只有1萬2千多元，還可含有2件23公斤的推運行李。
需提醒的是，此優惠的時段略差一些，為下午去、中午回。飛東京的話，下午15:40從桃園機場起飛、20:05抵達東京成田機場，而回程時間為中午11:45從成田機場起飛、14:30抵達桃園機場；飛大阪的話，則是12:55從桃園機場出發、16：30抵達關西機場，回程則是10:00從關西機場出發、11:45抵達桃園機場。
另外，台灣虎航也宣布台北飛往富國島，單程未稅價3299起。 優惠日期為今（02）日的10:00開賣 ～明（03）日23:59，而可出發優惠日期為2024年06月25日 – 2024年10月26日。
虎航目前台北-富國島為每週二、四、六直飛 ，旅遊期間若為2024年4月2日-2024年5月18日去程時間為14:40 - 17:25、回程為18:25 - 23:15；若是旅遊期間2024年6月25日-2024年10月26日，去程時間06:45 - 09:30、回程10:30 - 15:20。