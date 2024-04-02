未爆彈？小林製藥另款產品首傳服用者「健康受損」 已在召回名單
日本小林製藥公司的紅麴保健品爆出食安風波，相關調查仍在進行，日本腎臟學會1日在官網公布47名健康受損消費者的報告，其中46人曾服用「紅麴降膽固顆粒」，剩下1人曾服用該公司的「內脂幫手+膽固醇」（ナイシヘルプ＋コレステロール）。日媒報導指，後者發現健康受損的案例，被認為尚屬首次，不過該款產品之前就已列入小林製藥的「召回產品」之一。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據《共同社》等日媒報導，截至目前為止，日本厚生勞動省的數據顯示，服用該公司含紅麴成份保健品的消費者中，已有5人死亡、157人住院，全國各地針對健康損害的投訴不斷。
日本腎臟學會針對47名健康受損消費者的報告則指出，這些人初診時間都在2023年11月以後，其中約80%是在今年1月以後。90%年齡在40歲至69歲之間，女性佔66%。初診時半數以上的主要症狀是倦怠感、食慾不振、尿液異常和腎功能障礙。
這些消費者確診的疾病包括：急性腎炎、腎小管壞死、急性腎損傷，當中沒有死亡病例。約3/4的人在停止服用問題保健品後，情況獲得改善，1/4的患者則需接受類固醇治療。
日本腎臟學會副理事長、大阪大學教授豬阪善隆表示，已在一定程度上，掌握了健康受損的病況，由於多數情況只要停止服用就能改善，所以不需過度擔心，有問題就儘早前往醫療機構就診。