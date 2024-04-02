以色列空襲伊朗駐敘利亞大使館！聖城軍最高指揮官遭擊斃
以色列於1日以飛彈對敘利亞進行空襲，命中伊朗駐敘國大使館附屬建築，造成包含伊朗聖城部隊（Quds Force）指揮官、指揮官副手等8人死亡。對此，伊朗外交部長阿卜杜拉希揚（Hossein Amir-Abdollahian）揚言將強硬做出反擊，要以色列付出代價。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合《路透社》等外媒報導，總部位於英國的敘利亞人權瞭望台組織（Syrian Observatory for Human Rights）聲稱，以色列的飛彈摧毀位於大馬士革的伊朗大使館附屬建築，導致8人身亡，包含伊朗聖城部隊在黎巴嫩和敘利亞的領導人。而聖城部隊則是伊朗伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps）負責海外行動的單位。
儘管伊朗駐敍利亞大使和其家人，沒有在襲擊中受傷，但伊朗外長阿卜杜拉希揚譴責以色列的襲擊行為，怒斥以國違反了所有國際公約，並警告以色列要為此負責。敍利亞外長米格達德（Faisal Mekdad）也抵達現場視察，強烈譴責以色列的空襲是「恐怖襲擊」，強調敍利亞和伊朗的關係不會因此受到影響。
報導指出，以色列長期以伊朗在敘利亞及其代理人的軍事設施為目標，並加強在加薩走廊，打擊伊朗所支持的巴勒斯坦組織哈馬斯（Hamas）。
以色列軍方被問起這起攻擊事件時，發言人則表示，不會對外國媒體的報導發表評論。