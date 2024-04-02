抵制4／1？暗批中媒愛說謊　矢板明夫譏：在中國，天天都是愚人節

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他說，愚人節的起源不明。據說可能是來自歐洲。大正時代傳到日本後，曾一度非常流行。當時，有日本文人將之譯成「四月馬鹿」和「不義理之日」。個人覺得也蠻有創意的。
矢板明夫指出，世界知名的媒體，有時候也會在愚人節開一些玩笑。比較著名的，是1957年的愚人節。英國的BBC播放了一個電視節目，說有人種出了一棵能長出義大利麵的樹，並拍攝了主人一家在收割義大利麵的鏡頭。很多人信以為真，紛紛打電話到BBC詢問，希望自己家裡也能種一棵同樣的樹。
有一些報導誤導了媒體同行。1995年，日本「朝日新聞」引用了德國媒體報導說，德國的著名哲學家哈伯馬斯將出版自己的首部小說《在山那一邊》，後來才知道，那是德國媒體愚人節開的一個玩笑。
2005年4月1日，日本的「東京新聞」發了一篇報導說，蘇門答臘島地震後，在日本沖繩島南端出現了一個新的小島。結果，韓國「京鄉新聞」等好幾家媒體將其作為事實來轉載，引起了很大的話題。
日本的「東京新聞」比較喜歡愚人節，經常會開這種玩笑。記得有一次他們報導說，為了增加足球對抗的強度和趣味性，下一屆世界盃足球賽將由11人制改為9人制，將不再設守門員。因為太荒唐了，所以我看到後馬上就知道又是愚人節的惡作劇。但是沒想到，過了好幾個月，有一天晚上和一位愛看足球比賽的朋友喝酒，他竟然把足球由11人改為9人當成真事告訴我，讓我吃了一驚。以上這些報導，都是無傷大雅的。
矢板明夫說，但讓我印象深刻的是，中國的新華社於2016年4月1日，專門發表了一篇文章，說愚人節 「不符合中國特色文化和社會主義核心價值觀」，呼籲全國都不要參與。要做到「不說謊、不傳播謊言，也不被謊言誤導」。
他指出，看到這篇文章以後，很多中國的網友都啞然失笑。因為，生活在別的國家，一年只有一天是愚人節。而新華社每天都在撒謊，有人說「生活在中國，每天都是愚人節」。