黃明志活得好好的！本人曝辦告別式目的　心寒「很多人落井下石」

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此外，黃明志強調和團隊的目的：「我們選在4月1號辦這個喪禮，是因為4月1號是愚人節，4月4號就是清明節，希望大家能以比較輕鬆的心情來看待這個活動，排開這些所謂的華人禁忌，勇敢地面對生命，也勇敢地面對死亡，好好規劃自己的生前計劃，不要讓活著的人為你的身後事操心和難過。」
從旁參與自己的生前告別式，黃明志感觸很深，「人生走到最後的體悟，就是無論你做的再怎麼了不起的事，成為再偉大的人，最後還是一樣會死。我們不必討好任何人，只要勇敢去做對的事，對得起自己的使命就足夠了！」
黃明志同時痛批部分大馬媒體作假新聞，「我們由始至終並沒有主動發任何新聞稿給任何一家媒體，也沒有回應過任何東西，你們看到的所有所謂的新聞，全部都是造謠和傳謠，都不是真實的。」透露之後會在「生前告別式紀錄片」公布有心人士的所做所為，並預告新歌MV〈當我離開以後〉4月4日下午4點44分首播。
貼文一出，呈現兩極輿論，有網友批判：「真的不意外，幾歲的人還在玩愚人節遊戲，身為創作家，是該反省一下新鮮度」、「雖然能明白你的用意，但這方式太激烈了」、「浪費社會寶貴資源時間關注，你做些有意義的事，協助社會有需要的人，你值得尊重的，死後自然會有人為你哀悼」、「對你的形象已經扣分了！」
不過也有網友力挺，「非常支持！有些人真的太封閉了...不過也有些是因為太愛你了才會生氣，了解你風格的人都理解」、「身為你的鬼島粉，加油，慢慢做起來，繼續不小心的輸出好作品」、「也許這是一種體驗」、「最好的一次作品，最有人生意義的一次，這個意義是給大家悟道自己，而不是僅僅為了你自己！」
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