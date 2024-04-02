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黃明志活得好好的！本人曝辦告別式目的　心寒「很多人落井下石」

▲黃明志說明辦告別式目的，心寒「很多人落井下石」。（圖／黃明志臉書）
▲黃明志說明辦告別式目的，心寒「很多人落井下石」。（圖／黃明志臉書）

記者楊穎軒／綜合報導

大馬鬼才歌手黃明志昨（1）日突然在粉專發布遺照、訃聞，晚間並於馬來西亞富貴生命館舉行告別式，父母和粉絲都到場參與，一切煞有其事，今天凌晨，黃明志本人終於發文說明：「雖然這個活動選在愚人節，但我們不是開玩笑的，這是個認真，莊嚴的活動。」感慨一天內看盡人情冷暖，有人關心，也有落井下石的人。

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▲黃明志在愚人節這天透露晚間將舉辦告別式，疑似玩笑開過頭，遭到民眾批評：「不好笑」。（圖／黃明志臉書）
▲▼黃明志選在愚人節舉辦告別式。（圖／黃明志臉書）
▲黃明志在愚人節這天，發出告別式時間地點。（圖／黃明志臉書）
黃明志表示，過去1年面對來自四面八方的壓力，身體健康也出現警訊，多次出入醫院急診，加上身邊許多朋友、相伴13年的寵物及很多名人都離開人世，讓他意識到「生前規劃」的重要性，「因此，我寫了一首歌曲，拍攝了MV，也計劃了要辦一場生前告別式，並計劃把它拍成一個紀錄片，目的就是想要把生前規劃這件事分享給社會大眾。」

此外，黃明志強調和團隊的目的：「我們選在4月1號辦這個喪禮，是因為4月1號是愚人節，4月4號就是清明節，希望大家能以比較輕鬆的心情來看待這個活動，排開這些所謂的華人禁忌，勇敢地面對生命，也勇敢地面對死亡，好好規劃自己的生前計劃，不要讓活著的人為你的身後事操心和難過。」

從旁參與自己的生前告別式，黃明志感觸很深，「人生走到最後的體悟，就是無論你做的再怎麼了不起的事，成為再偉大的人，最後還是一樣會死。我們不必討好任何人，只要勇敢去做對的事，對得起自己的使命就足夠了！」

▲黃明志告別式現場照曝光。（圖／翻攝黃明志臉書）
▲黃明志告別式現場照。（圖／黃明志臉書）
黃明志同時痛批部分大馬媒體作假新聞，「我們由始至終並沒有主動發任何新聞稿給任何一家媒體，也沒有回應過任何東西，你們看到的所有所謂的新聞，全部都是造謠和傳謠，都不是真實的。」透露之後會在「生前告別式紀錄片」公布有心人士的所做所為，並預告新歌MV〈當我離開以後〉4月4日下午4點44分首播。

貼文一出，呈現兩極輿論，有網友批判：「真的不意外，幾歲的人還在玩愚人節遊戲，身為創作家，是該反省一下新鮮度」、「雖然能明白你的用意，但這方式太激烈了」、「浪費社會寶貴資源時間關注，你做些有意義的事，協助社會有需要的人，你值得尊重的，死後自然會有人為你哀悼」、「對你的形象已經扣分了！」

不過也有網友力挺，「非常支持！有些人真的太封閉了...不過也有些是因為太愛你了才會生氣，了解你風格的人都理解」、「身為你的鬼島粉，加油，慢慢做起來，繼續不小心的輸出好作品」、「也許這是一種體驗」、「最好的一次作品，最有人生意義的一次，這個意義是給大家悟道自己，而不是僅僅為了你自己！」

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