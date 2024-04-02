女友牽1年機車換輪胎！結帳「噴9500元」　他曬明細轟：當肥羊宰

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該名網友近日在臉書社團「爆料公社」中發文，他表示女友3月29日到機車行換輪胎，老闆問她要不要順便保養，沒想到最後結帳金額竟高達9500元，「光清洗保養就快七千，比汽車還貴」。
原PO透露，女友的車才騎1年多，不可能髒到哪裡去，「當每天騎去水泥廠上班還是騎去工地上班」，忍不住怒轟老闆不老實，「騙女人不懂，狂宰肥羊就對了！」。原PO同時曬出明細，只見老闆寫下20個保養項目，包含清理燃燒室、清理節流閥、調整汽門搖臂間隙等，再加上換後輪胎，每項金額從100元至1200元不等，最後總收費則是9500元。
貼文曝光後，不少網友也搖頭喊扯，紛紛留言嘆「一開張吃三年的概念」、「算得真仔細，很多項目一次收費卻可以細寫收好幾次費用」、「應該要先跟顧客溝通過施工內容及價格吧」，還有人歪樓稱讚起老闆的工整字跡，「字能寫的這麼快又漂亮，想必寫了好幾百次了吧」。多數網友都認為，老闆的手法是將每一樣工都獨立計算，才能洋洋灑灑寫出20項保養項目，並從中收取多次工錢。
機車行生存祕密
事實上，《NOWnews》先前曾針對機車行如何獲利和生存的議題，實際訪問車行老闆，老闆表示維修費確實是機車行主要收入，但因近年來物價飆漲，店家還要負擔房租、電費，「就算騎機車的人多，環境甚至卻比30年前還差，工資上漲也讓很多老闆不再教授學徒」。
老闆對於機車行業現況感嘆，「現在以傳統機車行爲本業，通常只求不餓死就好，這2年疫情其實已經倒了一堆店，真正還在市場上的人，通常都是用工時來換取營收，1天工作10小時以上已經是常態」。