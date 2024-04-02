寶林案米酵菌酸來源成謎 沈富雄驚曝第一手消息：「這2口」最毒
寶林茶室食物中毒2死案持續延燒，衛福部次長王必勝3月31日指出，食藥署力拚假日完成35項食材採檢，除了粿條、香蘭葉、在來米粉外，咖哩粉、薑黃粉等調味料，全數均未檢出米酵菌酸。對此，前立委、腎臟科醫師沈富雄昨（1）日在廣播節目《POP撞新聞》中驚曝，他有一個朋友的姪女「粿仔條她吃得不多，只吃兩口，但7小時就昏迷了，她吃的那部分、那2口，含毒最多！」引發熱議。
記者陳宜加／台北報導
沈富雄表示，「粿仔條從出場，到中盤商、到食物鏈、到餐廳、到路邊攤都是乾淨的，進入寶林茶室也是乾淨的，炒完以後端出來，給你吃才有問題。」他說，「他廚房有好多佐料，查過都沒事，炒粿仔條、河粉、米粉有差別嗎？他們以前講過有一種特別的佐料，但查的這個佐料已經用完了，查不到。」
主持人平秀琳詢問，「在3月20日，有9個人吃粿仔條也沒事」，沈富雄認為，「那是巧合，因為那些人不是那天有事，吃得少的人，好幾天以後才出事」，沈富雄斷定，「因為那個毒在罐子裡頭，也許有多有少。」
沈富雄說，「我有一個朋友，他的姪女現在在加護病房，他姪女只吃2口，7小時就昏迷了，我這是第一手資料！粿仔條她吃得不多，但她吃的那部分、那2口，含毒最多！」
米酵菌酸來源究竟為何？王必勝說，35項食材採檢「全數未檢出」米酵菌酸，可以說是「廚房看得見的都帶回來了」，其中現場並沒有木耳，所以沒有採檢木耳。
王必勝表示，目前仍研判問題是「出在粿條」，但由於有問題的檢體是前一批的貨，現在已經全數沒了，26日取樣的粿條，是廠商23日新的一批貨源。目前須等待檢方進一步調查。