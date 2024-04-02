愚人節星巴克「買一送一」！3大「白水珍珠」搞怪手搖飲料10元起

肯德基「5炸雞+8雞塊+4蛋撻+2可樂」才399元！隱藏優惠代碼不藏了

▲肯德基隱藏優惠代碼「24600」，爽吃「5炸雞+8雞塊+4蛋撻+2可樂」399元，從兒童節吃到母親節；本週麥當勞APP全球版有焦糖冰奶茶及板烤雞腿堡特價，還「免費送薯餅和薯條」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲肯德基隱藏優惠代碼「24600」，爽吃「5炸雞+8雞塊+4蛋撻+2可樂」399元，從兒童節吃到母親節；本週麥當勞APP全球版有焦糖冰奶茶及板烤雞腿堡特價，還「免費送薯餅和薯條」。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

4月速食優惠也開吃！肯德基提早釋出炸雞桶大套餐，隱藏優惠代碼「24600」超好記，爽吃「5炸雞+8雞塊+4蛋撻+2可樂」才399元，從兒童節吃到母親節都沒問題；本週麥當勞APP全球版也有5大專屬好康，除了有焦糖冰奶茶及板烤雞腿堡特價，還有指定消費「免費送薯餅和薯條」回饋，划算情報一次整理告訴你。

我是廣告 請繼續往下閱讀
📌肯德基優惠代碼「24600」爽吃「5炸雞+8雞塊+4蛋撻+2可樂」399元
即日起至6月30日，到肯德基門市或肯德基線上點餐，以悠遊卡功能付款、或使用悠遊付付款，告知門市或線上輸入優惠代碼「24600」，爽吃「5塊雞(桶)+8塊上校雞塊+4顆原味蛋撻+2杯小百事可樂」只要399元（原價693元），可以省下294元！而且炸雞能更換成上校薄脆雞，飲料也能換七喜、立頓檸檬風味紅茶、或冰無糖綠茶。

不過要提醒大家，限正餐時段(10:30AM起供應)使用；桃園高鐵數位旗艦餐廳、新竹湖口餐廳不適用；如遇連續或特殊節慶將暫停使用；不適用外送；優惠不併用。

▲肯德基悠遊付母親節優惠代碼「24600」，爽吃「5炸雞+8雞塊+4蛋撻+2可樂」399元。（圖／翻攝自肯德基官網）
▲肯德基悠遊付母親節優惠代碼「24600」，爽吃「5炸雞+8雞塊+4蛋撻+2可樂」399元。（圖／翻攝自肯德基官網）
📌麥當勞APP全球版「免費送薯餅和薯條」5大專屬優惠
麥當勞本週APP全球版獨家優惠券，即日起至4月3日，有焦糖冰奶茶嚐鮮價39元（原價66元）、及板烤雞腿堡還你套餐嚐鮮價149元（原價177元）限時優惠券；即日起至4月7日，還有單點蕈菇嫩蛋焙果堡「免費送薯餅」、單點雙層牛肉吉事堡「免費送小薯」、買勁辣雞腿堡套餐「免費送小玉米湯」（得來速限定）。提醒大家，麥當勞APP優惠券僅限當週兌換一次；不適用歡樂送、Uber Eats、foodpanda及部分餐廳喔。

這篇收藏起來，4月肯德基、麥當勞兩大隱藏速食優惠一次整理給大家，想吃之前再看一下，可幫自己省下不少荷包，原本的餐點還能無痛加菜好划算。

▲麥當勞多款餐點「買一送一」、還有「加1元多一件」！2024麥當勞甜心卡「買A送B」一整年。（圖／記者蕭涵云攝）
▲麥當勞APP全球版「免費送薯餅和薯條」5大專屬優惠。（圖／記者蕭涵云攝）

肯德基「12顆蛋撻＋點心拼盤」狂殺499元！趁曾家豆漿停業拚外送

麥當勞雞塊買10送10！漢堡王、拿坡里買1送1　肯德基加1元多一件

肯德基「6炸雞＋6蛋撻」現省277元！外送免運費　清明連假優惠曝

3大披薩愚人節優惠沒鬧！拿坡里199、必勝客蛇圈圈219、達美樂299

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞