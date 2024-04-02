肯德基「5炸雞+8雞塊+4蛋撻+2可樂」才399元！隱藏優惠代碼不藏了

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即日起至6月30日，到肯德基門市或肯德基線上點餐，以悠遊卡功能付款、或使用悠遊付付款，告知門市或線上輸入優惠代碼「24600」，爽吃「5塊雞(桶)+8塊上校雞塊+4顆原味蛋撻+2杯小百事可樂」只要399元（原價693元），可以省下294元！而且炸雞能更換成上校薄脆雞，飲料也能換七喜、立頓檸檬風味紅茶、或冰無糖綠茶。
不過要提醒大家，限正餐時段(10:30AM起供應)使用；桃園高鐵數位旗艦餐廳、新竹湖口餐廳不適用；如遇連續或特殊節慶將暫停使用；不適用外送；優惠不併用。
📌麥當勞APP全球版「免費送薯餅和薯條」5大專屬優惠
麥當勞本週APP全球版獨家優惠券，即日起至4月3日，有焦糖冰奶茶嚐鮮價39元（原價66元）、及板烤雞腿堡還你套餐嚐鮮價149元（原價177元）限時優惠券；即日起至4月7日，還有單點蕈菇嫩蛋焙果堡「免費送薯餅」、單點雙層牛肉吉事堡「免費送小薯」、買勁辣雞腿堡套餐「免費送小玉米湯」（得來速限定）。提醒大家，麥當勞APP優惠券僅限當週兌換一次；不適用歡樂送、Uber Eats、foodpanda及部分餐廳喔。
這篇收藏起來，4月肯德基、麥當勞兩大隱藏速食優惠一次整理給大家，想吃之前再看一下，可幫自己省下不少荷包，原本的餐點還能無痛加菜好划算。