中國南方頻遭怪風強襲！母女尖叫逃竄 男緊抱棚架被掀飛上天
中國江西省南昌市，3月31日凌晨打雷閃電、風雨交加，多處停水停電，而強對流吹起的陣陣怪風也造成多起事故，有社區大樓驚傳高層居民，睡夢中遭強風從吹垮的窗戶捲出、墜樓摔死。無獨有偶，鄰近的廣東省29日也遭遇暴雨，強對流等劇烈天氣，還被監視器記錄下駭人一幕。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合中媒報導，中國南方近日頻遭惡劣天候襲擊，3月29日當天，廣東一棟高樓層社區的監視器，捕捉到了1名女童在客廳看電視，突然一陣強風直接將大片落地窗吹爆，原本在房間裡的母親聽到巨響，立即衝到客廳，尖叫著將女兒抱離到安全區域。
2天後的31日，江西省南昌市也遭遇強風，當地1間燒烤店男店主，原本緊抱住門口的棚架，不讓它被吹走，結果就連人帶架被強風掀飛到半空，太太當場看傻了眼，所幸沒有人受傷，事後燒烤店仍正常營業。
不過，當天有幾名住在「偉夢清水灣小區林峰香閣」大樓的住戶就沒那麼幸運，一戶姓徐的人家，64歲的奶奶與11歲孫子，睡夢中被強風從吹垮的窗戶捲出，墜樓摔死。同社區另一位11樓的60歲女住戶，同樣遭風勢捲出窗外墜樓身亡。
死者家屬徐先生表示，當時他和妻子帶著小女兒睡在主臥，父親單獨睡，母親則和大兒子睡在一起，凌晨的巨響將他驚醒，他立刻查看家人的安全，卻發現母親和大兒子都不見了，房間的窗戶、床墊也不翼而飛，只剩床架，他強迫自己保持冷靜並撥打電話報案，待大風暫歇後立刻下樓查看，卻看到了令他心碎的一幕。