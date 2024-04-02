突然抓狂！中國重慶傳人倫慘案　女砍傷婆婆、扔3歲兒下22樓亡

中國南方頻遭怪風強襲！母女尖叫逃竄　男緊抱棚架被掀飛上天

▲南昌有燒烤店老闆在強風發生時，被和棚架一起吹飛。（圖／擷取自影片）
▲南昌有燒烤店老闆在強風發生時，被和棚架一起吹飛。（圖／擷取自影片）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

中國江西省南昌市，3月31日凌晨打雷閃電、風雨交加，多處停水停電，而強對流吹起的陣陣怪風也造成多起事故，有社區大樓驚傳高層居民，睡夢中遭強風從吹垮的窗戶捲出、墜樓摔死。無獨有偶，鄰近的廣東省29日也遭遇暴雨，強對流等劇烈天氣，還被監視器記錄下駭人一幕。

我是廣告 請繼續往下閱讀
綜合中媒報導，中國南方近日頻遭惡劣天候襲擊，3月29日當天，廣東一棟高樓層社區的監視器，捕捉到了1名女童在客廳看電視，突然一陣強風直接將大片落地窗吹爆，原本在房間裡的母親聽到巨響，立即衝到客廳，尖叫著將女兒抱離到安全區域。

▲（圖／擷取自影片）
▲廣東近日出現劇烈天氣，有住宅遭遇超強大風，連落地窗都被吹飛，險些壓中在客廳玩耍的小女童。（圖／擷取自影片）
2天後的31日，江西省南昌市也遭遇強風，當地1間燒烤店男店主，原本緊抱住門口的棚架，不讓它被吹走，結果就連人帶架被強風掀飛到半空，太太當場看傻了眼，所幸沒有人受傷，事後燒烤店仍正常營業。

▲（圖／擷取自影片）
▲男子被吹到騰空飛起。（圖／擷取自影片）
不過，當天有幾名住在「偉夢清水灣小區林峰香閣」大樓的住戶就沒那麼幸運，一戶姓徐的人家，64歲的奶奶與11歲孫子，睡夢中被強風從吹垮的窗戶捲出，墜樓摔死。同社區另一位11樓的60歲女住戶，同樣遭風勢捲出窗外墜樓身亡。

死者家屬徐先生表示，當時他和妻子帶著小女兒睡在主臥，父親單獨睡，母親則和大兒子睡在一起，凌晨的巨響將他驚醒，他立刻查看家人的安全，卻發現母親和大兒子都不見了，房間的窗戶、床墊也不翼而飛，只剩床架，他強迫自己保持冷靜並撥打電話報案，待大風暫歇後立刻下樓查看，卻看到了令他心碎的一幕。

▲中國江西省南昌市，昨（31）日凌晨出現怪風造成災情，一棟大樓的20樓住戶，家裡窗戶被整個吹走，睡夢中的祖孫兩人被連人帶棉被捲出窗外，不幸身亡。（圖／翻攝自微博）
▲南昌市一棟大樓的20樓住戶，家裡窗戶被整個吹走，睡夢中的祖孫兩人被連人帶棉被捲出窗外，不幸身亡。（圖／翻攝自微博）

中國南昌怪風奪命！祖孫倆睡夢中「連人帶窗」被捲走　墜落20樓亡

突然抓狂！中國重慶傳人倫慘案　女砍傷婆婆、扔3歲兒下22樓亡

絕命終結站真實版！「旋轉刀片」失控亂飛　美國男險被劈成兩半

便宜真沒好貨！中國男狂買30箱螃蟹以為賺到　煮完崩潰：全是空殼

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞