瓜地馬拉3個月873起森林火災　政府滅火疲於奔命

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「國家防治災害協調中心」表示，從2018年至2023年，6年內共發生6014次森林火災，總共燒毀超過20.8萬公頃土地，最嚴重的災害發生在2019年與2020年因為聖嬰現象所導致的熱浪。而瓜國森林火災發生頻率最高的時期，是每年12月到隔年6月底，瓜國政府推斷，今年發生森林火災的總數，將超過去年全年的964次。
今年2月「水火山」周邊森林火災，最嚴重時期有35處大火蔓延，因瓜國救災應變人力有限，先前向國際社會求援，而台灣是全世界第一個宣布捐贈援助的國家。總共價值30萬美元的救災物資，中華民國駐瓜地馬拉大使館已在3月中公開捐贈給瓜國救災單位。
救災物資包括消防個人裝備，7輛台灣國產摩托車、發電機設備，以及重要的消防飛機油料，協助瓜國政府對抗森林火災。
除了協助滅火之外，由台灣技術團主持的「防災預警系統計畫」辦公室，也同時在瓜國「國家防治災害協調中心」揭牌啟動。
「防災預警系統計畫」是由台灣提供技術和資金，與瓜地馬拉政府合作，在瓜國Alta Verapaz省的San Pedro Carcha及Coban兩個城市，強化針對土石流以及洪水的監控與應變能力，並協助建置早期防災預警系統，降低災害發生及生命財產損失。（編輯：韋樞）1130402