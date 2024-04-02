今永昇太初登板差點「無安打」！先發6局狂飆9K 生涯首勝入袋
這就是今永昇太的威力！效力於大聯盟芝加哥小熊隊的日籍投手今永昇太，今（2）日初登板在主場初登板面對科羅拉多落磯隊，他不但差點投出「無安打比賽」，先發5.2局，都讓對手沒辦法敲安，加上主投6局狂飆9次三振，今永成為大聯盟1901年以來首位在初登板，沒有保送、安打狀況下，飆出最多三振的投手。芝加哥小熊隊最終以5:0贏球。
記者吳政紘/綜合報導
今永昇太今年被期待是國聯新人王，他在去年經典賽後就被詢問，透過入札制度轉戰大聯盟，而他在橫濱DeNA海灣之星隊就是王牌，在日職累積64勝50敗，防禦率僅3.18。今永昇太曾在第二屆世界12強賽跟大谷翔平、山本由伸等人來過台灣，還多次封鎖中華隊，被稱為「台灣殺手」。今永昇太與小熊簽4年16億合約，其中他可換約、提前脫逃，看來小熊隊有機會評估後跟他簽下長約。
今永昇太今主投6局用了92球有65顆好球，飆出9次三振沒有保送，僅被敲出2支安打，繳出無失分優質先發。小熊在6局下一口氣進帳3分，讓今永取得勝投資格，7局下Cody Bellinger適時安打再添2分，他也率先奪勝。
今永昇太前5局超級演出，僅在2局上被Kris Bryant擊出三壘滾地球，隊友Christopher Morel失誤讓他上壘，且5局投完就已經狂飆8次三振。
不過6局上，今永昇太接著面對明星外野手Charlie Blackmon，他的偏低滑球被敲出中外野平飛安打，無安打比賽破功。
根據美國媒體報導，今永昇太5.2局無安打狂飆9次三振的表現，已經是自1920年代以來，小熊史上第一人，加上大聯盟也統計，主投6局狂飆9次三振，今永成為大聯盟1901年以來首位在初登板，沒有保送、安打狀況下，飆出最多三振的投手，一次創下兩大紀錄。
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