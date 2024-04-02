「大帝」Embiid即將傷癒歸隊！休養近兩個月　美媒透露復出時間

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根據美媒《The Athletic》的名記Shams Charania報導，Joel Embiid因在1月31日對陣金州勇士時，遭到勇士小將Jonathan Kuminga重壓到膝蓋後退場，經過核磁共振後，傷勢確定為左膝半月板撕裂，Embiid也在二月初接受了左膝外側半月板手術，如今Embiid總算在關機休養將近兩個月之後，有望重新返回球場，對於76人隊如今要力拼衝刺戰績而言，也是一大利多。
攤開費城76人隊剩下的賽程，以接下來的兩場比賽最為關鍵，分別將對上雷霆隊與熱火隊，這兩場比賽勝負，將直接攸關76人能否超車熱火卡位東區第7，甚至是擠進東區前6。至於76人後續賽程，則是還會對上灰熊、馬刺、活塞、籃網等弱旅，也是他們必須得把握的比賽。
Joel Embiid本賽季至今平均上陣34分鐘，場均貢獻35.3分、11.3籃板、5.7助攻，原先也是例行賽MVP的強力競爭者，可惜如今因出賽場次未達標準，而確定無緣角逐MVP，但Embiid過去受訪時就曾表示，自己的身體狀況仍是第一要務，那時他說到：「我已經拿到過MVP了，如果我還有機會能拿到第2個，那我會努力去實現的，但我不會逼迫自己。但是一切都塵埃落定的時候，如果最終我的出賽次數達不到規定要求，那就這樣吧。」
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