台船長貪圖「每人15萬酬金」接15越籍偷渡客上岸 5人羈押禁見
高雄市42歲蔡姓船長，為賺取偷渡客每人15萬酬金，找來王姓輪機長與3名船員合作，於上月30日駕駛喀麥隆籍貨輪接送15名越籍偷渡犯入境，共13男2女。海巡署早已接獲情資，報請高雄地檢署指揮偵辦，組成專案小組前往埋伏，連人帶船一舉查獲，蔡姓船長等5人經檢察官複訊後，依涉犯入出國及移民法且有逃亡及勾串共犯之虞，向法院聲押禁見獲准。
社會組／綜合報導
檢警調查，蔡姓船長為謀取暴利，與王姓輪機長及李姓、郭姓、鄭姓船員共謀，於3月27日晚間10時駕駛喀麥隆籍貨輪「JESSIE（婕西）」號自高雄場出海，前往大陸福建沿海，在海上與一艘木殼小船碰頭，接走15名從中國大陸地區出海之不具入國許可證件之越籍人士，將人安排在船內的隔艙躲藏，於30日返回台灣。
蔡男原計畫從高雄偷渡上岸，卻臨時改在台南七股外海準備伺機登陸，海巡人員沿途密切監控，罪後在台南連人帶船一併查獲。
案經檢方複訊後，認定蔡男等5人入出國及移民法第72條第2項之意圖營利使外國人非法入國、同法第73條第1項之非法利用船舶載運非運送契約應載之人至我國等罪嫌重大，且有逃亡、勾串共犯與滅證之虞，已被法院裁定收押禁見。至於15名偷渡客，均交由移民署依法處理。