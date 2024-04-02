聊天對話不適當即封鎖　少年刑事鴿教你遠離網路陷阱

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有鑑於此，高市警局全力打擊犯罪113年迄今已查獲各類詐欺案件達782件，並與金融機構、超商等共同合作，成功攔阻金額達1億4千991萬元，又該局將失蹤少年列入重點協尋對象，截至目前已尋獲120人。為的就是不讓這些短暫迷途的孩子成為詐騙集團的工具人及數位性暴力事件下的犧牲者。
陳仁正也以實際案例表示，日前少年警察隊就接獲家人報案，稱其孩子已離家多日未返，擔心小孩遭有心人士拐騙，員警隨即循線找到該名因不滿父親管教嚴格負氣離家的少年，第一時間給予關心及察覺所需，讓該少年免於遇到危險。
陳仁正認為，少年離家在外，遭犯罪集團利用從事不法行為的風險相對較高，少年警察隊提醒家長應多關心孩子生活交往狀況，有任何需要協助時，該隊設有關懷諮詢專線電話：07-3954648可多加利用。
陳仁正指出，在這個對青少年來說現實難交友，網路真朋友的年代，社群媒體、線上遊戲還有交友軟體已成為青少年交友主要途徑，有心人士看準這點利用網路交友軟體創造一個令人安心、羨慕的基本人設，在取得被害者的信任後，接著便以各式各樣的理由要求金錢或是以愛我就要互相坦承索要私密照，更可怕的是利用AI變臉修圖，將被害者的臉蛋移花接木成裸照以此恐嚇威脅，青少年因為社會經驗不足遇到這類狀況常會因害怕而被迫妥協。
陳仁正也提醒大家，在網路上認識、不熟悉的新朋友切記不透漏個人的隱私資訊(通常詐騙集團會在聊天過程中打探你的收入)，不談錢，與對方言語、心靈、三觀再怎麼契合，都不要輕易相信一個從未謀面、要見面一定會一波三折然後絕對不會順利見到面的人；記住！真正愛你的人，不會還沒見面就跟你要錢。