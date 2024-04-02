天氣預報／好天氣待2天！清明連假「雨彈掃5天」 全台有雨時段曝
今（2）日好天氣終於回歸了，天氣風險公司分析師歐宗學指出，今天各地都是晴到多雲，白天高溫普遍都在攝氏30度以上，中央氣象署也針對高雄、台南發布「高溫資訊」，需留意攝氏36度高溫，好天氣預計維持到明（3）日，兒童、清明連假受到鋒面影響，一直到下週一（4/8）都有雨勢影響，週日（4/7）將是雨區最廣的時間點。
記者張志浩／綜合報導
歐宗學說明，今天只有在午後的山區有零星短暫雨機會，各地白天高溫普遍都在30度以上，中南部近山區可能有36度或以上的極端高溫出現；實際氣溫分佈上，北部攝氏19至34度，中部攝氏20至35度，南部攝氏20至36度，東部攝氏17至33度。
明天同樣是偏乾穩定的大氣環境，各地晴到多雲天、氣溫偏高。週四、週五鋒面抵達北部台灣，這兩天迎風面北部、東半部雲量多，也有局部短暫陣雨，中南部不受影響，維持晴到多雲，南北週五時會有明顯的溫差，若有長途旅行要特別留意。
週六鋒面仍在台灣附近，除了北東外，中南部雲量增多，山區也可能有零星短暫雨，週六晚間到週日，「鋒面結構稍增強、水氣增多」，全台各地天氣轉不穩定，都有短暫陣雨機會，甚至不排除可能有局部雷雨發生，目前預報的強降雨並沒有前兩天那麼劇烈，但週日是收假日，當天南來北往民眾相當多，要特別小心。
歐宗學表示，鋒面徘徊的不穩定天氣將持續到下週一，下週二上午開始隨著鋒面往南移動、離開台灣附近，東北季風南下以後，各地天氣才會穩定下來。