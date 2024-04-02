百萬YTR正妹升格人妻！路邊「無聊找人結婚」 下秒牽手閃電登記
正妹YouTuber瑀熙因擁有甜美臉蛋及魔鬼身材，吸引大量粉絲追隨，不僅YouTube頻道累積67.5萬人訂閱，IG更有108.6萬人追蹤。而瑀熙近日在IG上傳短片，並寫下「未來請多多指教」並附上兩顆愛心，影片中她居然因為無聊去路邊找人結婚，兩人還直接到戶政事務所登記，引起網路廣大討論。
記者賴禹妡／綜合報導
瑀熙近日在IG曬出短片，只見影片中她表示「最近覺得人生真的好無聊喔，一成不變，不然去找個人結婚好了！」她詢問了1至2個路人都被拒絕後，第三個對象爽快地馬上點頭答應，兩人當下就直接前往戶政事務所登記，甚至還手牽手一同走入。
瑀熙和男方填好結婚相關資料後，她問對方「你想清楚了嗎？這只是一場意外而已，現在反悔還來得及喔」，男方聽完開朗地回覆「沒關係，人生有時候就是要冒險」，讓她在櫃檯前笑翻：「我覺得那個人（工作人員）一定覺得我們是來鬧的。」
辦完多個結婚手續後，瑀熙在鏡頭前分享新手人妻的想法，「真的就這樣要結婚了，感覺好空虛喔，都沒有儀式感」。此時竟出現準備好的鑽戒，讓瑀熙笑喊「有心還準備道具」，最後曬出婚後身分證，證實已升格人妻，但她在結尾又語帶保留地說：「可能短時間內還會再來。」
影片曝光後，粉絲全錯愕直呼「我聽到大家心碎的聲音」、「這部片是3/31上的…不是愚人節的玩笑」、「真的假的啦！齁！反正先恭喜再說」、「套路跟你男朋友吧」、「短時間再來辦離婚」、「結婚不是兒戲，只好說恭喜」。