天氣預報／大雷雨明天說掰！週三飆35度　清明連假「雨越來越大」

百萬YTR正妹升格人妻！路邊「無聊找人結婚」　下秒牽手閃電登記

▲正妹YouTuber瑀熙因擁有甜美臉蛋及魔鬼身材，吸引大量粉絲追隨，不僅YouTube頻道累積67.5萬人訂閱，IG更有108.6萬人追蹤。（圖／翻攝自IG）
▲正妹YouTuber瑀熙因擁有甜美臉蛋及魔鬼身材，吸引大量粉絲追隨，不僅YouTube頻道累積67.5萬人訂閱，IG更有108.6萬人追蹤。（圖／翻攝自IG）

記者賴禹妡／綜合報導

正妹YouTuber瑀熙因擁有甜美臉蛋及魔鬼身材，吸引大量粉絲追隨，不僅YouTube頻道累積67.5萬人訂閱，IG更有108.6萬人追蹤。而瑀熙近日在IG上傳短片，並寫下「未來請多多指教」並附上兩顆愛心，影片中她居然因為無聊去路邊找人結婚，兩人還直接到戶政事務所登記，引起網路廣大討論。 

我是廣告 請繼續往下閱讀
瑀熙近日在IG曬出短片，只見影片中她表示「最近覺得人生真的好無聊喔，一成不變，不然去找個人結婚好了！」她詢問了1至2個路人都被拒絕後，第三個對象爽快地馬上點頭答應，兩人當下就直接前往戶政事務所登記，甚至還手牽手一同走入。 

▲瑀熙詢問了1至2個路人都被拒絕後，第三個對象爽快地馬上點頭答應，兩人當下就直接前往戶政事務所登記，甚至還手牽手一同走入。（圖／翻攝自IG）
▲瑀熙因為無聊問人要不要結婚，對方也爽快地馬上點頭答應，兩人當下就直接前往戶政事務所登記。（圖／翻攝自IG）
瑀熙和男方填好結婚相關資料後，她問對方「你想清楚了嗎？這只是一場意外而已，現在反悔還來得及喔」，男方聽完開朗地回覆「沒關係，人生有時候就是要冒險」，讓她在櫃檯前笑翻：「我覺得那個人（工作人員）一定覺得我們是來鬧的。」 

辦完多個結婚手續後，瑀熙在鏡頭前分享新手人妻的想法，「真的就這樣要結婚了，感覺好空虛喔，都沒有儀式感」。此時竟出現準備好的鑽戒，讓瑀熙笑喊「有心還準備道具」，最後曬出婚後身分證，證實已升格人妻，但她在結尾又語帶保留地說：「可能短時間內還會再來。」 

▲瑀熙詢問了1至2個路人都被拒絕後，第三個對象爽快地馬上點頭答應，兩人當下就直接前往戶政事務所登記，甚至還手牽手一同走入。（圖／翻攝自IG）
▲結婚登記過程中出現準備好的鑽戒，讓瑀熙笑喊「有心還準備道具」。（圖／翻攝自IG）
影片曝光後，粉絲全錯愕直呼「我聽到大家心碎的聲音」、「這部片是3/31上的…不是愚人節的玩笑」、「真的假的啦！齁！反正先恭喜再說」、「套路跟你男朋友吧」、「短時間再來辦離婚」、「結婚不是兒戲，只好說恭喜」。 

▲瑀熙詢問了1至2個路人都被拒絕後，第三個對象爽快地馬上點頭答應，兩人當下就直接前往戶政事務所登記，甚至還手牽手一同走入。（圖／翻攝自IG）
▲瑀熙曬出婚後身分證，證實已升格人妻。（圖／翻攝自IG）

愚人節由來曝！BBC「騙過全英國」封整人王　台灣經典惡作劇盤點

愛莉莎莎飛澳洲爽喊天堂！「列7優點」對比台灣嘆：老天真不公平

汪小菲喝醉衝大S家鬧事！13年前今天「結婚紀念日」 　8字曝心聲

孫生遭蹦闆點名怒反擊！私訊嗆「關我什麼事」　標記酷炫親自解釋

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞