這原因推升美元指數重返105 新台幣早盤重貶逾1角失守32元
國際油價走揚，加上美國製造業景氣大好，市場預期美國6月降息機率一度跌至5成以下，美元指數重返105，創近4個半月新高，美國10年期公債殖利率也回到4.3%，亞洲主要貨幣兌美元走弱，日圓兌美元再靠向152，新台幣兌美元今（2）日也與台股表現脫鉤，早盤再度失守32元整數關卡，一度下探32.08元，重貶1.01角。
記者顏真真／台北報導
國際油價大漲，美國供應管理協會（ISM）周一公布，製造業PMI由2月的47.8升至50.3，高於市場預期的48.4，也是2022年9月以來的最高水平，更首次突破50，結束連續16個月的收縮態勢，也影響市場對美國6月降息的預期，6月降息預期一度跌至5成以下，美元指數也再攀高，重新站上105大關，創4個半月新高。
亞洲主要貨幣兌美元表現疲弱，其中日圓兌美元再靠向152價位，早盤從151.49貶至151.7，韓元也從1352.68來到1356.1兌1美元，離岸人民幣兌美元7.2566貶至7.2631附近。
至於新台幣兌美元今日早盤再與台股表現脫鉤，台股開高走高一度上漲逾200點，新台幣兌美元則以31.99元、貶值1.1分開出後，在美元指數重返105之下，新台幣進一步貶破32元整數關卡，一度下探32.08元，重貶1.01角，目前在32.065元震盪整理。