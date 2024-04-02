NBA附加賽生死鬥！剩餘賽程強度統整　東老八爽歪、西老八超硬

今永昇太好強！初登板就平123年紀錄　另一保持人竟是前兄弟洋投

▲今永昇太今(2)日迎來個人大聯盟初登板，表現相當亮眼，追平高懸123年紀錄，也率領小熊在本賽季主場首戰搶下勝利。（圖／美聯社／達志影像）
▲今永昇太今(2)日迎來個人大聯盟初登板，表現相當亮眼，追平高懸123年紀錄，也率領小熊在本賽季主場首戰搶下勝利。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

美國職棒MLB今（2）日芝加哥小熊在主場迎戰科羅拉多落磯，日籍強投今永昇太迎來初登板，今永不但差點投出「無安打比賽」，投了5.2局，都沒讓對手越雷池一步，最終主投6局狂飆9次三振，也成為大聯盟1901年以來首位在初登板，沒有保送、安打狀況下，飆出最多三振的投手。芝加哥小熊隊最終以5:0完封落磯，本賽季主場首戰搶下開門紅。

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賽後根據大聯盟數據專家Sarah Langs的整理，今永昇太本場比賽也創下多項紀錄。此役前5局今永就飆出8次三振，第6局面對一、二壘有人狀況，接著還因為準備時間太久，超過投球計時違例而以壞球走在前頭，但今永仍不慌不忙，用3顆球就飆出本場比賽第9次三振，最終順利化解危機沒有丟分。

而今永昇太本場比賽6局狂飆9次三振的優異表現，追平自1901年以來，初登板無保送與失分，且投出最多三振紀錄，也追平2018年的前兄弟洋投金安（Nick Kingham），當時金安在匹茲堡海盜隊迎來大聯盟初登板，同樣上演6局好投。

今永昇太也在賽後接受媒體訪問，談到初登板前的心情，他表示：「我想向芝加哥的球迷們證明，我是個怎樣的球員，這場比賽我沒有感受到太大壓力，只想在比賽過程中保持輕鬆的態度。」

今永昇太過去在日職橫濱DeNA海灣之星隊時期就是球隊王牌，在日職生涯闖蕩多年，累積64勝50敗，防禦率僅3.18。今永昇太在休賽季透過入札制度，正式挑戰大聯盟，並與小熊隊簽下4年5300萬美元（約新台幣16.5億）合約，被看好有機會能夠奪下國聯新人王，如今初登板就一鳴驚人，也讓外界更期待他往後的表現。

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