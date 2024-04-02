朱軒洋公園激吻交纏吳卓源！正宮Cindy狠嗆：我男友在你身上嗎
曾獲金馬獎最佳男配角的小鮮肉演員朱軒洋，和網紅Cindy公開交往5年多，曾陪伴彼此經歷人生低潮，是知名的娛樂圈情侶，未料他趁女友出差去韓國時，與歌手吳卓源私下偷情，到公園約會散步，上演激情擁吻的戲碼，肉體交纏了10幾分鐘才分開，全程都被媒體拍到，正宮Cindy不忍了，直接到吳卓源的IG上留言狠嗆「我男友在你身上嗎？」隨後又刪除，在IG限動發布「哈」、「還是學不會」等嘲諷字眼，對朱軒洋偷吃行為表達內心無奈。
記者江芷稜／綜合報導
朱軒洋與美妝網紅Cindy交往5年多，過著同居生活，他2022年因打籃球十字韌帶斷裂，復健期相當漫長，女友不離不棄，經常陪他去看診，當時他與前經紀公司醞釀解約，想要退出演藝圈，心情陷入鬱悶，也是女友一路照顧，感情非常要好，去年底Cindy眼睛視網膜剝離，也是朱軒洋陪她動手術，互相陪伴對方度過傷病，粉絲也送上祝福。
結果朱軒洋趁她近日去韓國工作，疑似劈腿歌手吳卓源，兩人被偷拍到在公園約會，親密交纏激吻，讓不少人跌破眼鏡，有「鄉民老婆」封號的吳卓源變成了小三，遭到網友謾罵，粉絲也為Cindy抱屈，Cindy直接殺到吳卓源的IG嗆聲，在對方寫著「你們的小白鞋在我腳上」的運動鞋宣傳貼文底下 ，留言反嗆「那我的男友在你身上嗎」，讓網友直呼超級嗆，不過該留言隨後被刪除。
Cindy似乎在週刊曝光朱軒洋劈腿新聞前，提前知道消息，在IG限時動態寫下「總是學不會」、「哈」等文字自嘲，雖未明確寫出所指何事，卻讓人聯想到朱軒洋偷情一事，網友心疼她被劈腿，紛紛湧入留言區安慰她「好想替你罵人」、「還好爆出來了，早點看清才可以趕快找到下一個更好的人，加油」、「妳刪了留言沒關係，大家會幫妳罵」、「女友這麼漂亮還偷吃」。
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