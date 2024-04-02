今永昇太狂飆三振！指叉球是關鍵 小熊主帥：這就是他的投球技術
日籍強投今永昇太超強！芝加哥小熊隊今（2）日在主場遭遇科羅拉多落磯隊挑戰，結果在今永昇太表現突出狀況下，主投6局狂飆9次三振，只被打1支安打，無失分，還差點演出「無安打比賽」，今永昇太表現獲得主帥Craig Counsell肯定，他說：「這就是他的投球技術，他可以用指叉球製造大量的三振。」
記者吳政紘/綜合報導
今永昇太成為自1920年以來，小熊隊隊史第一位，5.2局投完「無安打」，並且還有9次三振的球員，他也創下百年歷史，是大聯盟1901年以來，第一位菜鳥球員初登板狂飆9次三振以上的紀錄。
今永首局就大展身手，順利對Brendan Rodgers飆出三振，即便2局隊友失誤後，他也能夠三上三下，連續解決問題，今永十分激情，在解決打者後，三振狂吼，讓現場球迷十分瘋狂。
今永在5局投完都是無安打狀態，不過6局上，今永昇太接著面對明星外野手Charlie Blackmon，被連續敲安，但他仍可以三振Nolan Jones，他也下場後大吼。
Craig Counsell透露，「我們當然希望他6局投下去，然後讓他投完這一局也可能。」他認為，今永本來就很有經驗，所以很融入比賽，他利用這樣緊張情緒，所以讓自己情緒高漲。
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