新莊頤品飯店爆食物中毒！62人不適、9人救醫 衛生局命暫停營業
寶林茶室食物中毒案釀全台人心惶惶，新莊頤品飯店也傳出屈臣氏公司舉辦聯合春酒後，累計62人腸胃不適、9人就醫，所幸目前症狀皆以緩解，但因出現疑似食品中毒症狀之人數已達暫停作業標準，新北市衛生局昨（1）日下午起已命暫停營業。
社會組／綜合報導
新北市衛生局表示，屈臣氏公司3月26日、27日於頤品飯店新莊晶冠館舉辦聯合春酒後，疑似出現多人腸胃道不適的症狀，第一時間已立即派員前往稽查，並主動與屈臣氏公司聯繫，共2201人參加春酒活動，共62人腸胃道不適，其中9人就醫、皆未住院，目前症狀皆以緩解。
衛生局於3月31日派員前往稽查，發現洗滌區地面不潔、垃圾桶未覆蓋等缺失，已命業者限期改正，若屆期仍未改善完成，將依違反食品安全衛生管法第8條第1項規定，可處新臺幣6萬元以上、2億元以下之罰鍰。
另查核現場已無同批食餘檢體，查該春酒供應菜單中，「頤品手抓海鮮盆」內含泰國蝦、蟳蟹、淡菜、扇貝、小章魚、醬瓜子、德國香腸、馬鈴薯、甜玉米、黃櫛瓜、玉米筍、綠花椰及自製冰塊，屬高風險餐點與食材，已抽樣檢驗衛生標準，若複抽仍不符規定，可處3萬元以上、300萬元以下罰鍰。
衛生局呼籲，臺灣氣候溫暖潮濕，民眾與食品業者特別注意食品保存條件，避免因保存不當導致微生物生長，同時掌握預防「食品中毒五要原則」：要勤洗手、食材要新鮮、要生熟食分開、要澈底加熱及要注意保存溫度，以確保食品安全。
頤品飯店所屬雲品國際今日也指出，全力配合新北市衛生局停業調查的要求，如若調查結果確認客人不適原因為宴會廳所造成，將負起全責，以不辜負消費者的長期支持與信賴。