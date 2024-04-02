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快訊／不是美國！盧秀燕明出訪新加坡「該見的、該談的都會進行」

▲台中市長盧秀燕宣佈疫後首度出訪的國家是新加坡，將於明天成行。（圖／台中政府提供，2024.04.01）
▲台中市長盧秀燕宣佈疫後首度出訪的國家是新加坡，將於明天成行。（圖／台中政府提供，2024.04.01）

記者顏幸如／台中報導

國民黨一姐台中市長盧秀燕將出訪友邦消息傳出後，是否「到美國面試」一直備受討論。盧秀燕今宣佈明天將出訪新加坡，為期3日。至於是否和新加坡官方會晤？盧秀燕僅表示新加坡是中華民國的好朋友，很感謝新加坡政府給予的協助，一切行程安排非常順利，「該見的、該談的都會進行」，此行不只是城市外交，對深化雙方情誼很有幫助。

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盧秀燕今（2）日指出，因新冠疫情之故，她已4年沒出國訪問，隨著國境解封，許多國家表達歡迎參訪之意。市府這次到新加坡，將針對新加坡熱賣會（GSS）、大型演場會籌辦、永續發展、再生能源、韌性防災等幾大面向進行交流。期許藉由這次訪問，問候久違的老朋友，了解新加坡的最新發展和治理經驗，進行學習與合作。

市府補充說明，新加坡熱賣會風行30年，是公私部門合作推動商業活動的典範，台中購物節歷經5屆，活動消費登錄金額每年都是全國第一，今年規劃振興經濟3大節慶計畫，因此新加坡熱賣會對於台中市發展「盛典經濟」具有相當的參考價值。

此外，新加坡由花園城市進化為「花園中的城市」，也是東南亞第一個課徵碳稅的國家，有許多值得台灣仿效學習之處，尤其台中市為製造業重鎮，面臨產業快速變動升級，期盼此次出訪汲取新加坡永續循環經濟、花園城市的成功經驗。

新加坡駐台北商務辦事處代表葉偉傑、主任張智恩，3月12日曾到台中市政府拜會盧秀燕，雙方針對觀光、經濟、城市建設、台星特色美食等議題交流，當時已傳出新加坡邀請盧秀燕前往訪問。相較她將「到美國面試」的說法，依盧秀燕風格，不致在美國總統大選年之際貿然出訪；加上2028其他隱形對手如賴清德、蔣萬安、柯文哲皆已出訪過新加坡，相較之下更適合作為連任後「首航」的國家。

盧秀燕上次出訪是2019年9月到英國、荷蘭，新加坡之行自3日到5日，預計4月6日凌晨返國，由副市長鄭照新、民政局長吳世瑋、經發局長張峯源、環保局長陳宏益、警察局長李文章、地政局長吳存金、新聞局長欒治誼及秘書處長謝佳蓁隨行參與。
 

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