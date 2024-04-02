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寶林茶室案難查？薛瑞元坦言「沒把握證明」　揭預防規劃

▲衛福部長薛瑞元表示，雖沒有把握最終能證明米酵菌酸是從何而來，但最終還是會做出推論，並依此規劃未來預防方法。（圖／記者林志怡攝，2024.04.02）
▲衛福部長薛瑞元表示，雖沒有把握最終能證明米酵菌酸是從何而來，但最終還是會做出推論，並依此規劃未來預防方法。（圖／記者林志怡攝，2024.04.02）

記者林志怡／台北報導

寶林茶室食物中毒案持續延燒，截至4月1日累計29例，而今（2）日北市衛生局臨時提早記者會時間、預計10點對外說明，外界擔憂是否代表案情有重大變數出現。衛福部長薛瑞元上午出席優化兒童醫療照護兒童節記者會，會前接受媒體聯訪表示，依據目前收到的數據，沒有新個案出現，而目前在加護病房救治的患者，狀況沒有太大變化，但其中一位稍有好轉。

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截至4月1日晚間，寶林茶室遠百A13店用餐後、出現身體不適的通報個案，總計29例，其中14位患者米酵菌酸檢驗陽性，其中包括2例死亡個案、5名加護病房救治個案，衛福部次長王必勝也指出，加護病房的重症個案中，有2位患者會由醫院會議討論是否換肝。

薛瑞元表示，截至上午9:30前，沒有出現新的通報個案、狀況大致與昨（1）日相同，但有一位加護病房的患者情況稍有好一點，2例可能要換肝的個案還要考量換肝有無幫助、是否已有其他器官受損、病患狀況是否適合進行移植等。

針對目前調查進度，外傳法醫研究所將檢驗死者體內有無老鼠藥、另傳出寶林茶室處理粿條食材過程中，長時間擱置於室溫、沒放冰箱。薛瑞元表示，詳細情況都在由檢調調查中，目前檢方也沒有透露訊息給衛福部，因此詳情他並不清楚。

但針對檢驗老鼠藥一案，薛瑞元說，目前完成檢驗的14位患者、包括輕症回家休養的個案在內，都有檢出米酵菌酸，認為是其他物質釀禍的可能性不大，目前雖還不確定專家會議召開時間，但近期就會討論這次案件，外界關注的「米酵菌酸更名」也會納入討論。

此外，外界認為應考慮將米酵菌酸納為常規檢驗、也擔心這次事件成為懸案，薛瑞元表示，這部分需要與專家討論，確認所謂「常規檢驗」是指什麼，雖目前沒有把握最終能證明米酵菌酸是從何而來，但最終還是會做出推論，並依此規劃未來預防方法，「答案越不明顯，推論產生後、需要預防的範圍越大，不會說懸案就什麼結果都不會有。」

至於有專家認為，目前14名患者體內檢出米酵菌酸、衛福部檢驗採樣食材卻都驗不出來，可能要把採樣的粿條放2到3天模擬後再嘗試檢驗。薛瑞元對此表示，這樣的做法可以參考，但當時粿條是怎麼存放，目前還不確定，能否查出結果也是未知數，前提是要還原該菌種生長的特定環境、新的粿條也有這個菌種存在，才能培養得出來。

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