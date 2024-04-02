清明節掃墓注意！1時間禁鬼戶通行「拜了等於沒拜」 最佳吉時曝
清明連假即將到來，家家戶戶都準備掃墓祭祖，不過根據《旺好運》谷帥臻風水命理師提醒，即起至國曆4月18日前，每日的申時（下午5時至7時）為「罡塞鬼戶」，此時天罡正氣可壓制鬼戶出入，就算陽世子孫掃墓準備豐盛供品，先人只能遠遠「看」卻「吃不到」也「拿不到」，拜了相當於沒拜。命理專家楊登嵙則提醒，掃墓挑在早上5點後下午3點前才是最佳時間。
記者鍾怡婷/綜合報導
谷帥臻風水命理師指出，根據二十四節氣月將運轉，當「天罡辰」臨至於地盤「鬼戶寅」的時辰，則名「罡塞鬼戶」之時。此時，鬼戶被天罡正氣塞住，無形不近，眾鬼不出，雖是做為化煞鎮宅效果最佳的時機，不過要避免掃墓祭祖或是進行法會，否則只是空有儀式，無法實質安頓祖先。
即起至國曆4月18日前，每日的申時（下午5時至7時）為「罡塞鬼戶」之時，不可用於祭拜先人、掃墓、做功德法會、或喪葬儀式（火化，入殮，出殯，下葬，晉塔，安祖先牌位等），祖先或無形在「罡塞鬼戶」時辰，會被天罡正氣震攝不得靠近，即使陽世子孫再有誠意準備豐盛供品，但先人只能遠遠「看」卻「吃不到」也「拿不到」任何功德，子孫心意功虧一簣！
要注意的是每月不同節氣「罡塞鬼戶」時間落點也不同，2024罡塞鬼戶落點一表看懂。
此外，命理專家楊登嵙建議，掃墓時間最好是在早上5點後，下午3點前，完成清明拜山活動，因為陽氣已逐漸消退，陰氣逐漸增長，較容易招惹陰靈纏身或騷擾。