00940十大成分股回神！搭廣達順風車 長榮唯一臉綠慘摔
元大台灣價值高息ETF（00940）以1752億元的募資規模創下國內ETF成立金額歷史紀錄，昨（1）日正式掛牌，收盤成交量飆到134萬張，但收在9.76元，跌破發行價，讓70萬投資人在掛牌第一天就「賠錢」，淨值也續探新低，下降至9.73元。而今（2）日台股早盤再創新高，00940前10大成分股也回神，唯長榮跌2%。另外，前10大成分股以外，廣達手握大單，今漲逾3%。
記者許家禎／台北報導
00940昨日掛牌上市，也如市場所預期的跌破發行價格10元，在股民一片哀嚎之際，金管會主委黃天牧昨日二度信心喊話，表示ETF是被動的投資，要長期持有，而非短期，要投資人不要急著賣，也有許多理財專家發文要投資人長線看待，也引起PTT網友的共鳴，大喊「不要賣了啦，87張87張的賣，9.87防線都破了，9.78防線也破了，韭菜的心撐不住了，不要再賣了，好不好？」
而今日00940早盤成交量也再度衝上前三名，早上9點45分總量來到15萬張，早盤漲0.07元，來到9.83元，看看前10大成分股中，最大成分股長榮早盤跌2%，唯一臉綠，其他群光、聯發科、神基、瑞儀、新普、漢唐皆漲1%以上，聯電、中美晶漲近1%，鈊象漲0.4%左右。
至於0094的其他成分股，以廣達、日月光、光寶科、樺漢表現最佳，漲幅1到4%之間。尤其輝達最強AI晶片GB200爆搶貨潮，傳廣達奪大單！廣達仍看AI伺服器是今年主要營運動能，市場日前傳出廣達拿下Google、AWS、Meta GB200伺服器代工訂單，預計9月進入量產，有望大舉挹注業績。