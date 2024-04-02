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奇美博物館《從拉斐爾到梵谷》門票這裡有　高鐵假期享免預約看展

▲奇美博物館2024《從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展》。（圖／翻攝自奇美博物館FB）
▲奇美博物館2024《從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展》。（圖／翻攝自奇美博物館FB）

記者許若茵／台北報導

奇美博物館推出「從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展」引發熱潮，台灣高鐵公司宣布，即日起至6月30日，推出高鐵假期「【限定特惠-奇美博物館從拉斐爾到梵谷】台糖長榮酒店(台南)2日自由行」，專案包含高鐵來回車票+飯店住宿1晚，每房再贈特展門票2張。以台北出發至台南為例，平日兩人出發每人只要3840元。

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奇美博物館的「從拉斐爾到梵谷」特展，是世界級美術館「英國國家藝廊」200年來首次在台展出珍藏的50位大師真跡，包括文藝復興巨擘拉斐爾、荷蘭大師林布蘭及後印象派名家梵谷等，被譽為「台灣史上最高規格的西洋畫展」，5月2日起開展，門票一開賣就引發搶購熱潮。

高鐵表示，旅客現在訂購高鐵假期「【限定特惠-奇美博物館從拉斐爾到梵谷】台糖長榮酒店(台南)2日自由行」，即可獲贈不限定場次的特展門票2張，可自行選擇觀展場次 （視現場參觀人數由工作人員依序安排），不用出國、不必搶票就能輕鬆欣賞西方藝術大師真跡作品，親身感受西洋藝術史的400年精華。

此外，兒童節即將到來，「高鐵假期」也特別結合小朋友喜愛的彩繪列車、水族館及九族文化村，規劃「【彩繪列車】桃園Xpark水族館．台灣高鐵探索館1日輕鬆遊」及「【日月潭好好玩】南投九族文化村 1日輕鬆遊」產品，最低價格等同買高鐵來回車票就贈門票。

以「桃園Xpark水族館．台灣高鐵探索館1日輕鬆遊」為例，左營出發至桃園，內容包含高鐵來回車票+Xpark水族館門票，於指定日出發再贈送卡娜赫拉的小動物造型包，平日每人只要2660元起，更安排台灣高鐵探索館，讓旅客透過館內先進的科技與互動裝置，一窺台灣及世界鐵路發展史。寓教於樂的行程，最適合全家大小共遊。

高鐵提到，「南投九族文化村 1日輕鬆遊」行程包含高鐵來回車票+九族文化村門票，以台北至台中為例，每人最低只要1400元起；現在購買正逢九族文化村「紫戀薰衣草」活動，漫步紫色薰衣草花海、聆聽台灣知名樂團的優美旋律，是春遊的最佳選擇。

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