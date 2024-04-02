影／大谷翔平對決山本由伸！兩人進行憋笑挑戰　網直呼好可愛

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在這段長達一分鐘的影片內，可以看到大谷翔平首先先是點點頭，隨後並稱讚山本由伸，說到「你的投球風格非常漂亮而且很酷」，山本隨後則是感謝大谷，並說到「感謝你一直以來對我這麼友善」。隨後又輪到大谷翔平，這次他想了一下，並表示「你有一張帥氣的臉孔」，山本馬上回答到「我認為你更為帥氣，翔平兄」，沒想到這時大谷翔平先是深吸一口氣，隨後閉眼想了許久，等待張開眼看到山本由伸後，就憋不住笑意笑出來，並表示是山本故意睜大眼睛，讓他終於忍不住了。
而山本由伸的下一場先發出賽，預計將在本月7日作客芝加哥小熊，迎來本賽季第3場先發，山本也要力拚大聯盟生涯第一勝，屆時將有望對上同胞，小熊隊的強打鈴木誠也。
道奇隊總教練Dave Roberts今天在賽前受訪，談到了關於未來一週球隊先發輪值安排情況，確定明（3）日將由Tyler Glasnow主投，6日開始的客場對小熊之戰，則由Dustin May打頭陣，緊接著山本由伸將於7日先發。
在首爾海外開幕戰遭到震撼教育之後，上週山本由伸迎來生涯首次在道奇主場登板，表現相當不錯，對上紅雀主投5局無失分，飆出5次三振，但可惜勝投資格被牛棚投手砸鍋，最終道奇在延長賽上以5：6飲恨輸球。
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