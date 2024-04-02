新莊頤品飯店春酒！屈臣氏62人上吐下瀉 雲朗回應：多人自帶外食
寶林茶室毒物事件讓民眾更著重食安問題，卻也對外食更加戒慎，繼昨日台北某飯店內自助餐廳傳出有一家6口吃完後上吐下瀉的單獨個案之後，又傳國內某知名連鎖藥妝品牌屈臣氏，分別於3月26日及3月27日中午，於新莊頤品宴會廳辦理集團聯合春酒，二天下來共計有2201人用餐，用餐完畢後直至3月31日早上十時，新北市衛生局接到電話通報，表示有上吐下瀉之情事。衛生局受理後於同日立即通知頤品宴會廳有該事件發生，並至宴會廳現場進行檢查。
記者葉盛耀/綜合報導
雲朗集團表示，頤品積極配合衛生局進行檢查，並提供食安講座、衛生檢查等五大資料供查核，並依照衛生局指示提供冰塊、海鮮拚盤作為檢體提供查驗，同時也進行環境衛生與廚房人員等相關檢驗調查。
衛生局表示，截至目前為止，藥妝品牌顧客端回報2201人中，有62位員工反應這幾天有上吐下瀉情形發生，共計9人就醫。春酒當天宴會廳現場工作人員表示，亦有相當比例的赴宴客人自行攜帶外食，如早餐、炸雞、披薩、漢堡、手搖飲等外食出現於宴會廳中，造成不適原因，尚待釐清調查。
雲朗集團也說到，新莊頤品會全力配合新北市衛生局停業調查之要求，如若調查結果確認客人不適原因為宴會廳所造成，「我們將負起全責，以不辜負消費者的長期支持與信賴」。