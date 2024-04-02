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習近平親自給信心也沒用！中國富豪爭相「潤」了　拋售資產逃離國

▲中國國家主席習近平27日在北京人民大會堂與美國工商界和學術界代表會面。（圖／翻攝自央視）
▲中國國家主席習近平27日在北京人民大會堂與美國工商界和學術界代表會面。（圖／翻攝自央視）

國際中心徐筱晴／綜合報導

中國國家主席習近平27日在北京人民大會堂與美國工商界和學術界代表會面，企圖藉此吸引外國資本和建立信心。不過與此同時，中國富人正爭先恐後拋售資產離開中國，外媒報導指出，這顯然是對中國政府的一場不信任投票。

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習近平在27日時，於北京人民大會堂與參加「中國發展高層論壇」的美國工商界和學術界代表會面，包括黑石（Blackstone）、聯邦快遞（FedEX）、高通（Qualcomm）等美國企業的執行長皆有出席。

根據《自由亞洲電台》報導，中國官媒針對這場僅90分鐘的閉門會議的報導篇幅很少，不過包括高通、聯邦快遞和貝萊德首席執行長等美國商業代表團高管都向外媒透露，他們認為中國的經濟信心目前處於非常低的狀況。

一名不願透露姓名的與會執行長向美國CNBC前主播卡魯索-凱布瑞拉（Michelle Caruso-Cabrera）表示中國沒有要改變經濟集中化的趨勢，也不會推行有利於市場的改革，這是一個很大的負面影響。

雖然習近平試圖傳達經濟上的積極訊息，包括中國經濟還未見頂、多次重覆提及他們知道怎麽去解決經濟問題。習近平更向與會美國企業執行長保證「中國改革不會停止，開放不會停止」，並表示，將規劃實施一系列深化改革重大舉措，打造「市場化、法治化、國際化的一流經商環境」。

不過卡魯索-凱布瑞拉指出，在與資產管理公司的交談中，中國的富人感到擔憂，並大規模出售中國資產，包括私人飛機和高端房產。由於在中國擁有資金存在風險，這些大富豪正在將資金轉移到海外。

中國在新冠肺炎疫情大流行期間，採取嚴厲的清零措施，再加上近來加強反間諜法等監管，並對諮詢公司等展開突擊搜查。這也使得外國企業感到震驚，對中國信心減弱的狀況也反映出來，中國外國直接投資跌至了30年來的低點。

中國胡潤研究院日前發布《2024胡潤全球富豪榜》，共有3279位「10億美元」級的富豪企業家。中國雖占814人排行第1，卻比去年減少155位富豪，另外中國富裕家庭的總財富跟前1年相比下降3.6%。有專家指出，雖然中國富豪財富縮水，是因為這些富豪有更多的管道將財產轉移到海外做投資跟避險。

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