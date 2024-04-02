快訊／寶林案4重症搶命中！洗肝費用龐大 北市府允諾「全包了」
寶林茶室食物中毒2死案持續延燒，關鍵致命毒素「米酵菌酸」源頭仍然成謎。台北市長蔣萬安今（2）日提早於上午10時率相關局處首長召開記者會，說明案情最新發展。蔣萬安表示，5名仍住院的患者涉及洗肝等龐大醫療費用，將即刻召集會議，由北市府全力協助支付。
記者陳宜加／台北報導
台北市衛生局長陳彥元表示，目前排除2例饒河店與本案無關，北市累計共19例，目前還有4人在加護病房、1人一般病房，醫院提供支持性治療，至於肝臟移植與否仍需要評估，若是毒素過多，病情惡化至嚴重腦病變，無法再恢復，毒素也還是存在。米酵菌酸半衰期大概是5天左右，代謝速度相當慢，已要求醫院協助逐日檢驗毒素，影響未來進一步器官移植手術可行性，否則即便移植效果仍差。
台北市社會局長姚淑文表示，受害者中有外籍人士，家屬來台機票、食宿相關費用將由北市府支應，另外，有家屬反映醫療議題，由於洗肝涉及龐大醫療費用，目前健保也未給付，北市府力求讓家屬放心，希望醫療團隊盡全力支持照護，全數費用同樣由北市府支應。
台北市法務局長連堂凱表示，患者相關醫療費用，已經確認有相關跡證，將邀集保險公司討論理賠程序，讓家屬減緩負擔。