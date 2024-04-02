清明連假免飛日本！LINE聊天「狂下櫻花雨」美翻 一鍵啟動方法曝
4日即將迎來清明節，正逢春天的浪漫氣氛，LINE在聊天室背景設置櫻花特效，緩緩飄落的粉色花瓣，正是免飛日本就能看的「櫻花雨」，瞬間美翻所有用戶。漂亮的櫻花雨免關鍵字觸發，就會自動在聊天室飛舞，若不想被飄落的花瓣干擾視線，也有一招能快速啟動或關閉LINE的櫻花雨特效。
記者賴禹妡／綜合報導
今（2）日不少人在使用LINE聊天時，發現背景有櫻花花瓣四處飄散，驚喜直呼「怎麼有櫻花在飛」。原來這是LINE官方針對台灣地區發動的櫻花特效，只要打開聊天室就能隨時觀賞浪漫櫻花雨，甚至連背景都被換成春天粉色，不需發送關鍵字觸發，櫻花就會自動從視窗頂部飄落。櫻花雨特效限定期間為4月2日上午10時開始，一路到4月5日上午10時才結束。
若是進入LINE聊天室沒有看到櫻花特效，建議先檢查手機LINE是否已更新至iOS版本9.15.0以上、Android版本10.2.0以上（且 Android OS 7.1以上），以及電腦版6.7.3以上。若已更新完畢還是看不到櫻花，可先將LINE關閉後重啟，或是檢查設定中是否有開啟特效。另外，若是櫻花在聊天室飛舞會干擾視線，也可以先關閉「聊天室背景特效」，就會恢復原先的聊天室背景。
此外，LINE也提醒，除了能讓聊天室飄散櫻花雨之外，也可以到個人檔案封面套用櫻花相關主題、貼圖、特效，讓自己完全沉浸在粉紅仙境之中。
🟡啟動／關閉LINE手機版聊天室櫻花特效
左下角點選「主頁」後，至右上角點選齒輪圖示「設定」，接著往下拉找到「聊天」，點進去後拉到頁面底部，將「聊天室背景特效」啟動／關閉。
🟡啟動／關閉LINE電腦版聊天室櫻花特效
左下角點選三點圖示選擇「設定」，接著點選左排選單中的「聊天」，並將「聊天室背景特效」啟動／關閉。