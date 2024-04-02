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中國車廠削價競爭來勢洶洶　謝金河：Tesla已成終極標靶

▲財訊傳媒董事長謝金河今（2）日在臉書發文，以「Tesla已成終極標靶」為標題，表示特斯拉馬斯克在中國製造電動車，現在卻被中國廠商獵殺。（圖／特斯拉官網）
▲財訊傳媒董事長謝金河今（2）日在臉書發文，以「Tesla已成終極標靶」為標題，表示特斯拉馬斯克在中國製造電動車，現在卻被中國廠商獵殺。（圖／特斯拉官網）

記者陳郁柔／台北報導

特斯拉近期股價頻頻走低，好像美股頻創新高跟他們沒有關係，而財訊傳媒董事長謝金河今（2）日在臉書發文，以「Tesla已成終極標靶」為標題，表示特斯拉馬斯克在中國製造電動車，現在卻被中國廠商獵殺，任何產品只要在中國生產，都會在中國強大製造力下，價格殺到見骨，

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謝金河引用X的評論員蔡慎坤先生的言論，「馬斯克在中國設廠，中國官方的唯一要求是要把零組件供應鏈放在中國，雙方皆大歡喜，馬斯克解決產能問題，卻把技術管理及供應鏈交給中國，短短幾年，中國新能源汽車呼嘯而至，實現幾十年沒有實現的國產化夢想，彎道超車佔據最有利位置⋯⋯」

謝金河認為，現在看起來Tesla正成為眾多中國新能源車廠獵殺的對象。就連執行長馬斯克都驚呼：如果不建立貿易壁壘，他們（中國）幾乎會摧毀世界上大多數汽車公司，中國的汽車公司會是全球最具競爭力的汽車公司⋯⋯

中國車廠近年來勢洶洶，開始侵蝕歐美車市市占，就以龍頭廠比亞迪來說，今年第一季銷售61.2萬輛，回頭看看2022年全年銷售為125萬，2023年全球銷售350萬輛，今年光是第一季就達到了2022年全年的一半銷量，顯示出中國車廠的低價策略非常有用。現在比亞迪的車已經賣進全球78個國家，現在理想汽車也快速跟上，小米也衝上來，甚至新車款SU7也引發搶購潮，在中國車廠的削價競爭之下，伴隨而來的恐怕還會是價格的殺戮。

謝金河認為，過去電動汽車被視為是明日產業，沒想到殺戮來得那麼快，鴻海的MIH還沒有問世，主帥已經換人，今年的電動車很可能很快淪為慘業。這個情況很像半導體產業，今天大家看到台積電，輝達的風光，但成熟製程晶片卻殺成紅海。

謝金河也打比方說，一片成熟製程晶片賣2萬，高階晶片賣20萬，交到黃仁勳手上，出來的GPU一片賣200萬！這是技術門檻的差別。台灣如果停留在量產殺價的終極獵殺市場，再好的產業也看不到明天的太陽！蔡慎坤的短文正呈現這個內涵！

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