中國車廠削價競爭來勢洶洶　謝金河：Tesla已成終極標靶

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謝金河認為，現在看起來Tesla正成為眾多中國新能源車廠獵殺的對象。就連執行長馬斯克都驚呼：如果不建立貿易壁壘，他們（中國）幾乎會摧毀世界上大多數汽車公司，中國的汽車公司會是全球最具競爭力的汽車公司⋯⋯
中國車廠近年來勢洶洶，開始侵蝕歐美車市市占，就以龍頭廠比亞迪來說，今年第一季銷售61.2萬輛，回頭看看2022年全年銷售為125萬，2023年全球銷售350萬輛，今年光是第一季就達到了2022年全年的一半銷量，顯示出中國車廠的低價策略非常有用。現在比亞迪的車已經賣進全球78個國家，現在理想汽車也快速跟上，小米也衝上來，甚至新車款SU7也引發搶購潮，在中國車廠的削價競爭之下，伴隨而來的恐怕還會是價格的殺戮。
謝金河認為，過去電動汽車被視為是明日產業，沒想到殺戮來得那麼快，鴻海的MIH還沒有問世，主帥已經換人，今年的電動車很可能很快淪為慘業。這個情況很像半導體產業，今天大家看到台積電，輝達的風光，但成熟製程晶片卻殺成紅海。
謝金河也打比方說，一片成熟製程晶片賣2萬，高階晶片賣20萬，交到黃仁勳手上，出來的GPU一片賣200萬！這是技術門檻的差別。台灣如果停留在量產殺價的終極獵殺市場，再好的產業也看不到明天的太陽！蔡慎坤的短文正呈現這個內涵！