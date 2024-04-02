「啪」! 球員十字韌帶撕裂　重建＋固定手術效果佳

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亞洲大學附屬醫院骨科部主治醫師蘇皇儒指出，前十字韌帶撕裂是門診常見的運動傷害疾病之一，尤其隨著職業運動聯賽的蓬勃發展，球星受傷的新聞也時有所聞，但有些球員順利回到運動場上重新回到顛峰，有些球員卻再也回不到最佳運動水準，期間的差別就在於「穩定度」。
蘇皇儒解釋，「前十字韌帶」負責膝關節前後和旋轉的穩定度，本身是十分粗壯的韌帶，平常走路時不容易斷裂，但若從事籃球或足球等運動，這類運動需要快跑、急停、煞車及轉身等動作，會有側向外力對膝蓋施加撞擊，因此對十字韌帶展生扭力因而造成斷裂。
蘇皇儒指出，韌帶受傷後，單純的縫補或前外側韌帶固定術其實對病情幫助有限，隨著病例增加，發現這類患者術後不僅無法同時改善膝關節前後和旋轉的不穩定，還會因為持續的膝關節不穩定，發生膝關節退化症狀。
蘇皇儒強調，既然縫補或單純加強都行不通，治療方式則朝向採用關節鏡做關節內前十字韌帶重建手術，作法為取一整段新的韌帶，透過關節鏡將新的韌帶種在適當的位置，以取代原本受傷的韌帶，然而新的韌帶選擇，以及調整韌帶適當的位置，或者要做單股或雙股的重建，都是影響手術預後的重要因素。
根據統計，接受前十字韌帶重建手術的病人，在手術完後，仍有一到三成的病人，還是有輕微疼痛以及不穩定的狀況發生；五年內因各種情況需要再次接受重建手術的機率約5%，尤其又以手術前高度旋轉不穩定的病人風險最高。
考量患者「阿學」仍保有籃球夢，經溝通後，決定採用「前十字韌帶重建手術」搭配「傳統前外韌帶固定手術」，能提供膝關節額外的穩定度，減低膝關節大約四成的壓力，也減少了脛骨內旋造成對我們剛重建的前十字韌帶的拉扯，提供了充足的穩定度。也降低手術失敗的機率，
「阿學」手術後隔天即可下床，三天辦理出院，經積極復健3-6個月後，已經可以開始朝著回運動場為目標進行復健，回診時對於手術效果十分滿意，強調「一定會重回球場」；蘇皇儒也提醒，上述的治療方式，對於常需跑動的年輕人、時常做出急停轉身的運動員，以及術前膝關節旋轉高度不穩定的病人，都能提供更好的預後，建議術前可以與醫療團隊溝通討論，找尋最佳治療方案。