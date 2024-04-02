NBA附加賽生死鬥！剩餘賽程強度統整　東老八爽歪、西老八超硬

鄧愷威初登板巨人記者讚全場唯一亮點　一同升上的大物今遭下放3A

▲鄧愷威昨(1)日迎來個人生涯在大聯盟初登板，表現可圈可點，有一定的威力。（圖／鄧愷威IG）
▲鄧愷威昨(1)日迎來個人生涯在大聯盟初登板，表現可圈可點，有一定的威力。（圖／鄧愷威IG）

記者陳品翔/綜合報導

美國職棒MLB舊金山巨人隊台灣好手鄧愷威，在昨（1）日迎來個人生涯在大聯盟的初登板，也是台灣史上第17人在大聯盟出賽，而儘管首局鄧愷威遭遇亂流失掉3分，但他後面兩局表現漸入佳境，沒讓教士隊再攻下分數。如今巨人隨隊記者就表示，鄧愷威能夠即時回穩，是本場比賽僅剩的亮點之一，而由於外野手Mike Yastrzemski歸隊，與鄧愷威一同拉上大聯盟的大物外野手Luis Matos，今（2）日則是被下放回3A。

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根據美媒《The Athletic》的巨人隨隊記者Andrew Baggarly撰文表示，鄧愷威的即時回穩，對於球隊而言相當關鍵，巨人昨日先發投手Daulton Jefferies徹底被教士隊打爆，僅投2局就狂失9分，使得教練團逼不得已將他換下場。Jefferies表示，在賽季初的第4場比賽，牛棚投手就要提前上班，是任何大聯盟教練都不樂見的事。

▲巨人隊台灣好手鄧愷威，大聯盟初登板就收到達比修有實戰手套鼓勵。（圖／取自鄧愷威IG)
▲巨人隊台灣好手鄧愷威，大聯盟初登板就收到達比修有實戰手套鼓勵。（圖／取自鄧愷威IG)

而鄧愷威在3局上接替登板，成為巨人隊隊史上第一位台灣球員在大聯盟出賽，儘管一上場就接連被Graham Pauley、Jackson Merrill敲安失掉1分，也保送了Xander Bogaerts，但鄧愷威隨後也成功三振強打小塔提斯（Fernando Tatis Jr.），再解決Jake Cronenworth。面對Manny Machado時，鄧愷威又遭到狙擊，被打出二壘安打再掉2分，但最終即時回穩，並未將傷害持續擴大。

Andrew Baggarly表示，在這場已經被打爆的場合，似乎只有鄧愷威初登板的表現值得注意，他也說到：「後續上場鄧愷威不再那麼緊張，也讓巨人教練團鬆一口氣。如果鄧愷威沒有即時回穩，投出乾淨俐落的兩局，Bob Melvin（巨人總教練）可能又被迫要使用其他牛棚投手，這對後續的比賽影響很大。」

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