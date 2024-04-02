比特幣今年上看15萬美元！摩根溪創辦人：未來10年可輕鬆增漲10倍

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截至上週21日收盤，比特幣較去年增長約159%，且於3月初時，曾突破7萬3000美元的水平，21日晚間交易價格約為7萬700美元。Yusko推估，在接下來的10年裡，比特幣可輕鬆的增長10倍。比特幣「獎勵減半」預計將在4月底進行，屆時比特幣挖礦獎勵將減少一半以限制供應，他認為這將導致供應衝擊，為旗艦加密貨幣帶來新一輪的主要動力。
所謂的「獎勵減半」，要追溯回比特幣之父中本聰的最初的設計，也就是比特幣區塊鏈每產生21萬個區塊，挖礦獎勵就會減半。自2009年比特幣誕生以來，每4年會減半1次，比特幣已經歷3次減半，坊間預期下一次的減半日期將會在今年4月中下旬出現。
「減半」的目的在於供應和需求，保障比特幣的稀缺性和可控的供應，而「減半」的意思也並非整體比特幣數量的減半，而是比特幣挖礦的區塊獎勵會減少一半，以應對挖礦的人愈來愈多。由於加密貨幣沒有中心機構控制，礦工會因「區塊獎勵」的這個誘因而自主參與挖礦、協助比特幣運作。
比特幣發行上限為2100萬顆，這個數字是固定的，不會改變，起初每個區塊獎勵的比特幣是50顆，第一次減半後改為25顆，第二次減半後變成12.5顆，第三次減半剩12.5顆，第四次獎勵減半即將到來，將減少為每區塊3.125顆。