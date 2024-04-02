沒了大谷翔平「神鱒」回神！單場雙響炮 轟出473英尺超遠全壘打
大谷翔平出走後的新球季，洛杉磯天使隊開季吞下2場慘敗，當家球星「神鱒」Mike Trout在今（2）日對上邁阿密馬林魚的比賽回神，敲出單場雙響炮，還有一發距離長達473英尺的超遠全壘打，單季累積第4轟，幫助天使7：4馬林魚，拿下2連勝，走出開季小低潮。
記者林之越/綜合報導
第4局天使以1：4落後馬林魚，Trout敲出一發陽春彈，上到左外野第2層看台，將比數追近至2分差。隨後隊友Nolan Schanuel在第6局也敲出陽春彈，手感火燙的Trout趁勝追擊，轟出「背靠背」的陽春全壘打，一舉將比數追平，且此轟的飛行距離更是達到473英尺，展現他驚人的打擊力量。
比賽後半段，馬林魚登板投手Tanner Scott 在8局上狂投保送，天使Taylor Ward敲出滾地犧牲球，跑者跑回超前分，9局上也有安打攻勢，最終便以7：4拿下勝利。值得一提的是，天使目前的2勝中，球隊老大哥Trout都有開轟。
賽後受訪時，Trout談到那發473英尺的全壘打表示：「這可能是我擊出最好的球之一，感覺非常棒。過去這幾個星期裡，我只是想回到自己原本的狀態，而今天我達到了。」
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