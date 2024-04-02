民眾黨好感度超越國民黨　吳靜怡酸藍成「小白藍」：居然輸黃國昌

我是廣告 請繼續往下閱讀
吳靜怡今天在臉書發文表示，白藍立院大動作，換來仇恨值更高，白藍進入黃金交叉。他說，國民黨在立院三黨不過半的情勢下結合了民眾黨成為國會最多席次，要搞什麼幾乎都是輕而易舉，在野黨享受了國會的高度聲量，但一堆散彈不見哪個是為了民生議題，全力進攻「國會改革」只突顯了政治鬥爭，「選完之後的激情，冷靜的發現白藍毫無誠意。說好的居住正義呢？毫無音訊。」
吳靜怡說，剴剴案一把火從台北市的蔣萬安燒到立法院的王育敏，中間選民不難看出來虐童案就是地方社會局的責任，更別說王育敏立委確實就是兒童福利聯盟的關係人，接著寶林食安問題更讓大家對蔣萬安做事能力感到憂心，從基隆謝國樑到台北，國民黨執政縣市都讓人民感到不信賴。
吳靜怡表示，民眾黨是小黨，仇恨值這麼快的就固化了，是藍綠支持者的表態，也就是柯黑支持者有五成，國民黨支持度被民眾黨超越，這代表傅崑萁率領的一群人居然輸了一位黃國昌，傅崑萁繼續跟白營曖昧不明，恐怕養老鼠咬布袋了。
吳靜怡說，「國民黨自認為是大黨，其實，弱爆了！」民進黨也別看戲，2026必須要有強勁的人選才能攻佔北台灣，不然，整天看民調就只是開熱鬧；正式宣布，國民黨成為「小白藍」！