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民眾黨好感度超越國民黨　吳靜怡酸藍成「小白藍」：居然輸黃國昌

▲美麗島最新國政民調，民眾黨好感度超越國民黨，圖為柯文哲。（圖／資料照片）
▲美麗島最新國政民調，民眾黨好感度超越國民黨，圖為柯文哲。（圖／資料照片）

記者邱新博／台北報導

美麗島電子報昨日公布最新國政民調，在政黨好感度部分，民眾黨好感度超越國民黨。柯文哲前幕僚吳靜怡今（2）日酸，民眾黨是小黨，仇恨值固化了，是藍綠支持者的表態，也就是柯黑支持者有五成；而國民黨支持度被民眾黨超越，這代表國民黨團總召傅崑萁率領的一群人居然輸了一位立委黃國昌，傅崑萁繼續跟白營曖昧不明，恐怕養老鼠咬布袋了。

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根據美麗島最新國政民調，在政黨的好感度調查中，民進黨獲得的正向評價為46.3%、負面評價為45.0%，呈現正反拉鋸、兩極化情況；國會最大黨的國民黨，正向評價為34.5%、負面評價為52.2%，負面觀感過半居多；而在聚集較多青年與中間選民的民眾黨，正向評價為36.6%、負面評價為48.4%。

吳靜怡今天在臉書發文表示，白藍立院大動作，換來仇恨值更高，白藍進入黃金交叉。他說，國民黨在立院三黨不過半的情勢下結合了民眾黨成為國會最多席次，要搞什麼幾乎都是輕而易舉，在野黨享受了國會的高度聲量，但一堆散彈不見哪個是為了民生議題，全力進攻「國會改革」只突顯了政治鬥爭，「選完之後的激情，冷靜的發現白藍毫無誠意。說好的居住正義呢？毫無音訊。」

吳靜怡說，剴剴案一把火從台北市的蔣萬安燒到立法院的王育敏，中間選民不難看出來虐童案就是地方社會局的責任，更別說王育敏立委確實就是兒童福利聯盟的關係人，接著寶林食安問題更讓大家對蔣萬安做事能力感到憂心，從基隆謝國樑到台北，國民黨執政縣市都讓人民感到不信賴。

吳靜怡表示，民眾黨是小黨，仇恨值這麼快的就固化了，是藍綠支持者的表態，也就是柯黑支持者有五成，國民黨支持度被民眾黨超越，這代表傅崑萁率領的一群人居然輸了一位黃國昌，傅崑萁繼續跟白營曖昧不明，恐怕養老鼠咬布袋了。

吳靜怡說，「國民黨自認為是大黨，其實，弱爆了！」民進黨也別看戲，2026必須要有強勁的人選才能攻佔北台灣，不然，整天看民調就只是開熱鬧；正式宣布，國民黨成為「小白藍」！

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